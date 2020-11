Palladium - Erholung trifft auf Kursbarriere

In den vergangenen Wochen setzte Palladium seinen mittelfristigen, volatilen Aufwärtstrend fort und überwand dabei auch kurzzeitig den Widerstand bei 2.405 USD. Nach einem neuen Verlaufshoch bei 2.485 USD brach der Wert allerdings deutlich ein und konnte erst an der Unterstützung bei 2.248 USD abgebremst werden. Kurz vor einem weiteren Verkaufssignal setzte in dieser Woche eine leichte Erholung ein.Erst bei einem deutlichen Anstieg über die Hürde bei 2.405 USD wäre die laufende Kaufwelle beendet und mit einem weiteren Angriff auf den Widerstand bei 2.485 USD zu rechnen.Bis dahin liegt weiterhin ein Abwärtstrend vor, der zunächst wieder bis 2.311 USD führen dürfte. Darunter käme es zu Abgaben bis 2.248 USD. Ein Bruch der wichtigen Unterstützung hätte eine Verkaufswelle bis 2.150 USD zur Folge. Auf diesem Niveau sollte allerdings eine übergeordnete Erholung starten.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG