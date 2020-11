EZB sollte sich Zeit nehmen, Inflationsziel zu erreichen

Die Europäische Zentralbank sollte in Betracht ziehen, das Inflationsziel in einem längeren Zeitrahmen zu erreichen, meinte Isabel Schnabel, Mitglied des EZB-Boards laut Kitco News . Die Politik sei eingeschränkt und würde unbeabsichtigten Nebenwirkungen gegenüberstehen; außerdem habe die Bank ein Problem, das öffentliche Vertrauen beizubehalten."Durch Akzeptanz einer langsameren Rückkehr zum Inflationsziel und durch Fokussierung auf die Dauer der politischen Unterstützung könnten die Banken mögliche Risiken für die Finanzstabilität, die durch die intensive Verwendung der politischen Instrumente entstehen könnten, effektiv mildern", so Schnabel in einer Rede."Das Vertrauen in die EZB bleibt unakzeptabel niedrig und ist mit der Zeit zurückgegangen, ebenso während unkonventionelle Instrumente Konzepte und Terminologie eingeführt wurden, die für einen großen Teil unserer Gesellschaft kaum zugänglich sind", erklärte sie.Die EZB würde mittelfristig ein Inflationsziel von knapp unter 2% anpeilen, ein nicht-definiertes Konzept, das sich mit der Zeit verändert hat. "Eine elastischere Verwendung von "mittelfristig" könnte in einem Umfeld, in dem so starke Unsicherheit herrscht, leitfähiger sein", fügte Schnabel an.© Redaktion GoldSeiten.de