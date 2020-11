Goldpreis kämpft um 1.800 Dollar; US-Verbrauchervertrauen enttäuscht

Der Goldpreis wird nahe neuer, täglicher Tiefs gehandelt, während der US-amerikanische Consumer Confidence Index im November unter den Erwartungen blieb, berichtet Kitco News . Der Index sank im November auf 96,1 im Vergleich zu 101,4 im Oktober. Volkswirtschaftler erwarteten einen Wert von 98,0."Die Verbrauchereinschätzungen der gegenwärtigen Umstände blieben stabil, auch wenn Verbraucher eine Moderation der Geschäftsumstände feststellten, was ein langsameres Wachstum in Q4 andeutet. Mit Übergang zu 2021 prognostizieren die Verbraucher nicht, dass die Wirtschaft oder der Arbeitsmarkt an Stärke zulegen. Zusätzlich steigern die Neuinfektionen mit COVID-19 die Unsicherheit und verschlimmern die Sorgen über die Prognose", erklärte Lynn Franco, Senior Director von Economic Indicators bei The Conference Board.Traders beobachten den Verbraucheroptimismus als möglichen Frühindikator für Wirtschaftswachstum. Je optimistischer die Verbraucher sind, desto wahrscheinlich werden sie Geld ausgegeben. Volkswirtschaftler prognostizieren weiterhin, dass das Verbrauchervertrauen enttäuschen könnte."Der Rückgang war schlimmer als erwartet und lässt den Index in einer Spanne, in der er seit den letzten Monaten pendelt, noch weit unter den Niveaus von vor der Pandemie", erklärte Katherine Judge von CIBC Capital Markets. "Angesichts des Anstiegs der Virusfälle ist es wahrscheinlich, dass die Verbraucherstimmung in den kommenden Monaten weiter zurückgehen könnte."© Redaktion GoldSeiten.de