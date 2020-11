Pasinex meldet Verlängerung des Optionsabkommens für Projekt in Nevada

Toronto (Ontario), 27. November 2020. Pasinex Resources Ltd. (CSE: PSE) (FWB: PNX) (das Unternehmen oder Pasinex) gibt bekannt, dass das Unternehmen mit Cypress Development Corp. (Cypress) und Caliber Minerals Inc. eine Änderung der Bedingungen des Earn-in-Optionsabkommens für das Zinkexplorationskonzessionsgebiet Gunman (vormals Spur) im US-Bundesstaat Nevada vereinbaren konnte.Mit diesem Übereinkommen wurde die Frist zur Erfüllung der Bedingungen für den Erwerb einer anfänglichen Beteiligung von 51 % am Projekt Gunman bis zum 31. Dezember 2022 verlängert; die Frist zur Erfüllung der Bedingungen für den Erwerb einer zusätzlichen Beteiligung von 29 % am Projekt Gunman wurde bis zum 31. Dezember 2024 verlängert.Als aufschiebende Bedingungen für die Wirksamkeit des Abkommens - und als verbindliche und unbedingte wesentliche Verpflichtung - muss Pasinex bis spätestens 31. Dezember 2021 qualifizierte Explorationsausgaben in Höhe von mindestens 200.000,00 US-Dollar tätigen. Darüber hinaus wird der Name des Projekts in Projekt Gunman geändert und Pasinex muss Cypress bis spätestens 10. Dezember 2020 15.000 US-Dollar zahlen.Nähere Informationen zur ursprünglichen Transaktion finden Sie in der Pressemeldung vom 7. Dezember 2017.Über Pasinex Pasinex Resources Ltd. ist ein Bergbauunternehmen mit Sitz in Toronto, das 50 Prozent der produzierenden hochgradigen Zinkmine Pinargozu besitzt und im Rahmen eines Direktversandprogramms von seinem Minenstandort in der Türkei aus an Zinkhütten/-raffinerien verkauft. Das Unternehmen besitzt auch eine Option auf den Erwerb von 80 Prozent des hochgradigen Zinkexplorationsprojekts Gunman in Nevada. Pasinex verfügt über ein starkes technisches Managementteam, das bei der Mineralexploration und der Erschließung von Bergbauprojekten eine langjährige Erfahrung vorweisen kann. Die Mission von Pasinex besteht darin, durch Abbau- und Explorationsprojekte in der Türkei und Nevada ein mittelständisches Zinkunternehmen aufzubauen.Besuchen Sie unsere Website auf: www.pasinex.comFür das Board of Directors:Andrew GottwaldAndrew GottwaldChief Financial OfficerTel: +1 416.861.9659E-Mail: info@pasinex.comEvan WhiteManager of Corporate CommunicationsTel: +1 416.906.3498E-Mail: evan.white@pasinex.comDie CSE übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Meldung.Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von historischen oder zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden.Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Pasinex Resources Ltd. annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem Marktpreise, erfolgreiche Förderung und Exploration, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!