Palladium zeigt sich stabil mit

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

.. mit zunehmenden Tendenzen in Richtung Auftrieb. Sollte sich das Industrie-, Edel-, und Weißmetall Palladium somit weiterhin über dem Niveau von 2.350 USD behaupten können, sollte man sich in Kürze auf einen Bewegungsimpuls bis 2.600 USD einstellen, bevor darüber das Hoch vom Februar bei 2.880 USD interessant werden dürfte. Dies dann wahrscheinlich nicht mit einer Dynamik wie zum Jahresstart, allerdings nicht minder „wertvoll“ im Zuge der generellen Entwicklung.Ein Rückgang unter das Tief vom 30. Oktober bei Notierungen unterhalb von 2.185 USD, könnte demgegenüber einen größeren Ausverkauf bis mindestens zur runden Preismarke von 2.000 USD je Feinunze initiieren.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.