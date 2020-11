Silber in US-Dollar, Wochenchart vom 18. November 2020

Silber in US-Dollar, Wochenchart vom 26. November 2020

Covid hat dramatische Auswirkungen auf Produktivität und Geschäftstätigkeit! Als solche sind die Belastungen für die Regierung und ihre Haushaltbudgets enorm. Die Wahrscheinlichkeit, dass der fiskalische Stimulus fruchtbare Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum und dessen Wert hat, ist äußerst gering. Betrachtet man die Charts über alle Anlageklassen hinweg, so finden wir Märkte, deren Preise sich in mathematischen Extremen bewegen, die in der Regel zu ihren Normwerten zurückkehren, auch wenn sie vorübergehend solche Extreme aushalten. Timing, die Silberuhr.Intermarket-Beziehungen führen typischerweise zu Margin Calls, sobald bei einem vorübergehenden Crash ein Schneeballeffekt einsetzt.Timing ist alles:Es ist nicht klug zu versuchen, alle Eier in einen Korb zu legen und auf das Beste zu hoffen. Verschiedene Anlageklassen werden jeweils einen dramatischen Einbruch durchmachen.• Wenn Immobilien, Russel 2000, S&P, Dow und Nasdaq nacheinander überrollt werden, möchte man aus dem Markt sein.• Im Falle von Gold, Silber und Bictocin, welche Margin Calls für Fehlspekulationen in anderen Märkten herhalten müssen, wollen Sie auch aus diesen Anlagen heraus sein.• Wenn Ihr Bargeld aber in seiner Kaufkraft um die Hälfte reduziert wird, möchten Sie kein Bargeld halten.• Wenn die Hyperinflation zuschlägt, müssen Sie vollständig in sicheren Häfen wie Gold, Silber, Platin und Bitcoin investiert sein.Oben sehen Sie einen Chart aus unserer Chartbook der letzten Woche . Der angenommene Trendlinienbruch hat sich nun wie erwartet manifestiert (siehe unten). Dies hat die mögliche Aktivierung turbulenter Zeiten für den Silbermarkt in Gang gesetzt. Angesichts eines anstrengenden Jahres für alle, nicht nur für die Marktteilnehmer, erhoffen sich alle Marktteilnehmer eine ruhigere Urlaubssaison. Nichtsdestotrotz könnten wir angesichts einer noch ungelösten politischen Wahl-Situation in den USA, steigender negativer Zahlen im Pandemie-Szenario und eines instabilen Währungssystems rund um den Globus schnell eine Überraschung erleben.