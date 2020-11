Goldpreis leidet unter Investoroptimismus

Der Goldpreis ist am Montagmorgen leicht rückläufig, da Investoren mittlerweile einer helleren Zukunft entgegenblicken. Während die Aktien einen hervorragenden November verzeichneten, steht Gold seinem schlimmsten Monat der letzten vier Jahre gegenüber, berichtet Investing.com . Erwartungen nehmen zu, dass die COVID-Pandemie mit Aufstieg der Impfstoffe ein Ende erreicht und es erscheint wahrscheinlich, dass die Federal Reserve Finanzhilfen intensivieren wird.Die Weltmärkte erreichten Rekordhöhen und Gold spürt den Druck; das gelbe Edelmetall fiel im Monat um bisher 5,1%. Nach einem langanhaltenden Aufstieg der sicheren Häfen, scheint Risikoinvestment zurückgekehrt zu sein. Der Goldpreis fiel am Freitag unter die 1.800-Dollar-Marke und bewegte sich am Montag weiter nach unten.Weitere schlechte Neuigkeiten für das Edelmetall gibt es von den Verhandlungen zwischen EU und UK, was eine Handelsvereinbarung nach dem Brexit angeht. Zeitgleich scheint Präsident Trump seine Wahlniederlage langsam zu akzeptieren.© Redaktion GoldSeiten.de