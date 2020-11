Gold - Folgt direkt das nächste Verkaufssignal?

In den vergangenen Wochen hatte sich der zunehmende Verkaufsdruck und die mangelhafte Chancenauswertung auf der Käuferseite beim Goldpreis im Scheitern an der Hürde bei 1.965 USD und einem starken Einbruch an und am Montag sogar unter den zentralen Support bei 1.848 USD manifestiert. Dieses Verkaufssignal sorgte für eine weitere steile Abwärtsbewegung, die am Freitag bereits unter die Unterstützung bei 1.795 USD führte.Das nächste Ziel der enormen Verkaufswelle ist die Unterstützung bei 1.747 USD. Auf Höhe der Hochpunkte aus dem Frühjahr wird auch ein wichtiges Kursziel des laufenden Abverkaufs erreicht. Hier könnte es entsprechend zu einer deutlichen Erholung in Richtung 1.815 USD kommen. Wird die Haltemarke dagegen unterschritten, dürfte sich der Einbruch bis 1.710 und 1.670 USD ausdehnen.Auf der Oberseite ist die 1.815 USD-Marke jetzt der erste signifikante Widerstand, den es zu überwinden gilt. Darüber könnte eine Erholung bis 1.848 USD führen. Ein erstes Indiz, dass es zu einem Ausbruchsversuch über die 1.815 USD-Marke kommen kann, wäre der Anstieg über die frühere zentrale Unterstützung bei 1.795 USD.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG