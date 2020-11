BlackRock Inc.: Die Inflation ist nicht tot

Stellvertretender Vorsitzender von BlackRock Inc., Philipp Hildebrand, erklärte, dass die Finanzmärkte das Risiko mittelfristig höherer Inflation unterschätzen würden, berichtet Yahoo Finance . Vor allem Zentralbanken werden Schwierigkeiten haben, die Zinsen zu erhöhen, wenn sich der Preisdruck aufzubauen beginnt. Er teile nicht die verbreitete Meinung, dass "Inflation tot sei.""Es wird eine Herausforderung sein, den aktuellen Ansatz an die Geldpolitik zurückzuziehen, selbst wenn die Inflation zu steigen beginnt", meinte er. Neue Zentralbankregime seien teilweise darauf aus, Szenarien zu produzieren, in denen die Inflation "über das Ziel hinausschießt." Dieser Trend könnte durch Druck von Regierungen auf Zentralbanken verstärkt werden, die Zinsen über einen langanhaltenden Zeitraum niedrig zu halten.Während der Pandemie, die die Weltwirtschaft in eine der schlimmsten Rezessionen in Friedenszeiten beförderte, fokussierten sich Volkswirtschaftler und politische Entscheidungsträger größtenteils auf die schädlichen Deflationsrisiken, anstatt eine Beschleunigung des Verbraucherpreiswachstums. Die wichtigsten Zentralbanken der Welt hatten ebenfalls Probleme, ihre Inflationsziele im Jahrzehnt nach der weltweiten Finanzkrise zu erreichen, trotz geldpolitischer Stimuli in Höhe Billionen Dollar.© Redaktion GoldSeiten.de