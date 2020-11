Nouveau Monde ernennt Nathalie Pilon und Jamie Scarlett zu Mitgliedern seines Vorstandes

- In Zusammenhang mit der Entscheidung von Pierre Renaud und Marc Prud'homme, sich aus dem Vorstand zurückzuziehen, wurden Nathalie Pilon und Jamie Scarlett zu neuen Vorstandsmitgliedern von Nouveau Monde ernannt- Nathalie Pilon kann auf 30 Jahre relevanter Erfahrungen im Senior-Management der Bau- und Elektrifizierungsbranche zurückblicken, so vor kurzem als ABBs Präsidentin für Kanada und als Mitglied des ABB Executive Team für Nord- und Südamerika - sie war als Managerin für 4.000 Mitarbeiter an 50 Standorten in Kanada verantwortlich.- Jamie Scarlett ist einer der angesehensten leitenden Rechtsberater Kanadas. Viele Jahre lang leitete er die Gruppen Kapitalmärkte, Bergbau und Internationale Geschäftsentwicklung von Torys. Vor kurzem war er der Leiter der Rechtsabteilung von Hydro One. Zuvor war er ein Beauftragter der Sicherheitskommission Ontarios.- Den zurücktretenden Vorständen Pierre Renaud und Marc Prud'homme die größte Anerkennung für ihre herausragenden Leistungen und Beiträge während ihrer Amtszeit im Vorstand von Nouveau MondeMONTREAL, 30. November 2020 - Nouveau Monde Graphite ("Nouveau Monde" oder "das Unternehmen") (TSXV: NOU; OTCQX: NMGRF; Frankfurt: NM9) gibt eine Umstrukturierung im Vorstand im Rahmen seiner Vorbereitungen für die nächste Entwicklungsphase bekannt. Nouveau Monde freut sich, die Einberufung in seinen Vorstand von Frau Nathalie Pilon und Herrn Jamie Scarlett bekanntzugeben, die am 1. Dezember 2020 ihr Amt antreten werden. Nachdem sie im Rahmen ihrer jeweiligen Mandate bedeutende Beiträge für Nouveau Monde geleistet und umgesetzt haben, ziehen sich Pierre Renaud und Marc Prud'homme aus dem Vorstand zurück.Arne H Frandsen, Vorstandsvorsitzender von Nouveau Monde kommentierte: "Im Namen des Vorstands freue ich mich, Frau Pilon und Herrn Scarlett im Führungsteam begrüßen zu können. Wir sind stolz darauf, dass Nouveau Monde diese zwei erfahrenen und sehr bekannten Direktoren für sich gewinnen konnte. Sowohl Frau Pilon als auch Herr Scarlet bringen Jahrzehnte relevanter Erfahrungen mit, die all unseren Anteilseignern zugutekommen werden. Diese neuen Vorstandsmitglieder verstärken das Team zu einem Zeitpunkt, in dem Nouveau Monde den Bau seiner Bergbau- und Anodenmaterialanlagen in Angriff nimmt. Lassen Sie mich diese Gelegenheit ebenfalls nutzen, um Herrn Renaud und Herrn Prud'homme für ihre überragenden Beiträge zum Unternehmen zu danken. Vor allem für ihre Errungenschaften in der Gemeinschaft vor Ort und angesichts der verschiedenen Umweltangelegenheiten, die für das Unternehmen von Dauer sein werden."Eric Desaulniers, CEO des Unternehmens, erklärte: "Pierre war äußerst wichtig für den Entwurf einer nachhaltigen Entwicklungsvision für das Matawinie-Projekt in einem frühen Stadium der Entwicklungsphase. Ich empfehle es allen Bergbau- und Industrieprojekten, sich mit Experten von Pierres Kaliber zu umgeben, um eine solide Grundlage für die Nachhaltigkeit zum Wohle aller Interessenvertreter zu etablieren. Außerdem hat es uns Marc ermöglicht, in Kontakt mit der Gemeinschaft vor Ort zu treten und echtes Verständnis für ihre Wünsche und Bedenken während der wichtigen betrieblichen Entwurfsphase des Matawinie-Projekts zu entwickeln. Seine Führung war sehr hilfreich beim Angleichen der unternehmerischen Ziele an die Interessen der Vertreter vor Ort. Ich bedanke mich aus vollem Herzen bei beiden für ihre Rolle als Mentoren und ihre Unterstützung in den letzten drei Jahren."Nathalie Pilon war Präsidentin von ABB in Kanada und Mitglied des Executive Boards von ABB Americas bis Ende 2019. Vor ihrer Ernennung war sie Präsidentin von Thomas & Betts Canada und hatte zuvor seit 1996 die Rolle als Vizepräsidentin für Finanzen und Informationstechnologie im Unternehmen inne. Als Leiterin des größten Herstellers für elektronische Produkte in Kanada brachte sie Innovation, betriebliche Exzellenz und Kundenservice an vorderster Stelle ein, wodurch das Unternehmen die Führungsrolle auf dem kanadischen Markt einnehmen konnte. Vor ihrer Tätigkeit bei Thomas & Betts war Frau Pilon als Senior Managerin, Professional Practice für KPMG tätig.Als national anerkannte Wirtschaftsführerin in Kanada bringt Frau Pilon zwanzig Jahre Erfahrung in der Schwerindustrie und Produktion mit und engagiert sich sehr darum, Personen und Technologie zusammenzubringen, um das Innovation-Ökosystem von Kanada voranzubringen. Sie wurde von Women's Executive Network zu einer der 100 mächtigsten Frauen Kanadas ernannt. Im Jahr 2015 erhielt sie den berühmten Leadership Award der Association of Women in Finance und 2018 erhielt sie die Ehrendoktorwürde der Concordia University für ihre Innovation im Unternehmertum.Frau Pilon hat einen Bachelor-Abschluss in Business Administration von HEC Montréal und ist ein Mitglied des Québec Order of Chartered Professional Accountants (FCPA). Sie ist ein Vorstandsmitglied von HEC Montréal, der CSA-Gruppe und der Hafenbehörde von Montréal.Herr Scarlett war bis letztes Jahr der geschäftsführende Vizepräsident und Leiter der Rechtsabteilung bei Hydro One Limitd, einem führenden kanadischen Anbieter von Elektrizitätsübertragung und Vertrieb. Zuvor war Herr Scarlett als Senior Partner bei Torys LLP, einer der führenden Anwaltskanzleien Kanadas tätig. Nach seinem Eintritt bei Torys im Jahr 2000 hatte Herr Scarlett verschiedene Führungspositionen im Unternehmen inne, darunter Leiter der Kapitalmärkte- Bergbau- und Internationale Geschäftsentwicklungs-Gruppen von Torys. Außerdem war Herr Scarlett ein Mitglied des Exekutiv-Komitees des Unternehmens. Als Senior Partner stand Herr Scarlett an der Spitze öffentlicher Markt-M&A-Transaktionen mit einem Wert von mehr als 25 Milliarden kanadischen Dollar (c$) und hatte daneben mit zahlreichen Vorstandsmandaten, Transaktionen mit nahestehenden Parteien, feindlichen Übernahmen und Maßnahmen abtrünniger Anteilseigner zu tun. Zusätzlich verfügt er über Erfahrung mit mehr als 30 öffentlichen Equity Deals.Vor Beginn seiner Tätigkeit bei Torys war ein Senior Partner des in Toronto ansässigen McMillan Binch LLP. Während seiner Zeit in diesem Unternehmen war Herr Scarlett in leitender Position als Chef der Corporate-Gruppe, der Sicherheitsgruppe und als Vorstandsmitglied tätig.Jamie wurde zusätzlich in das Sicherheitskomitee von Ontario ("OSC") entsendet und erhielt die Ernennung als Leiter der Kapitalmärkte-Branche des OSC. Herr Scarlett machte seinen Abschluss in Jura (J.D.) an der University of Toronto und besitzt einen Bachelor in Commerce von der McGill University. Herr Scarlett besitzt die ICD.D-Auszeichnung.Insgesamt wurden 1.050.000 Optionen zu 0,70 $ mit einer Gültigkeit von 5 Jahren an zwei neu ernannte Vorstandsmitglieder sowie einen geschäftsführenden Direktor ausgegeben. Diese Optionen sind unverfallbar und werden in Übereinstimmung mit dem Aktienoptionsplan des Unternehmens ausgegeben. Nouveau Monde entwickelt sich zu einem Schlüsselakteur der Energiewende. Das Unternehmen entwickelt die einzige voll integrierte Quelle für einen grünen Anodenwerkstoff für Batterien in der westlichen Welt. Mit dem Ziel, bis Anfang 2023 in vollem Umfang kommerziell zu arbeiten, wird das Unternehmen fortschrittliche CO2-neutrale Materiallösungen auf Graphitbasis für den wachsenden Lithium-Ionen- und Brennstoffzellenmarkt anbieten. Julie Paquet, Director, CommunicationsNouveau Monde+1-450-757-8905 #140jpaquet@nouveaumonde.caChristina Lalli, Director, Investor RelationsNouveau Monde+1-438-399-8665clalli@nouveaumonde.ca Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die von der Corporation zum Zeitpunkt der Aussagen als vernünftig erachtet werden, die jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Diese Schätzungen und Annahmen können sich als falsch erweisen.Viele dieser Ungewissheiten und Unwägbarkeiten können sich direkt oder indirekt auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken und dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden zu dem Zweck gemacht, Informationen über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu geben. Die Corporation lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren oder einen wesentlichen Unterschied zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erklären, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Weder die TSX Venture Exchange noch der Regulierungsdienstleister (in der Definition der Grundsätze der TSX Venture Exchange) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Bekanntmachung.Weitere Informationen zur Corporation finden Sie in der SEDAR-Datenbank (www.sedar.com) und auf der Website der Corporation unter: www.NouveauMonde.ca