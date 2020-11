Silber mit relativer Stärke und doch

Quelle Charts: Quelle Charts: Guidants

Quelle Saisonalität: Forexbull.de

… und doch erscheint ein Touch der Unterstützung bei 21,30 USD zunehmend wahrscheinlich. Wie bereits in der vergangenen Woche zur Analyse vom 24. November dabei angedeutet, kennzeichnet sich unterhalb der Unterstützung von 23,30 USD eine weitere Preisschwäche von rund 2,00 USD je Unze bis eben 21,30 USD. Dort sollte sich nach heutigem Stand eine Stabilisierung mitsamt Gegenbewegung darstellen können. Anziehende Notierungen innerhalb des Abwärtstrendkanals bis mindestens 24,50 USD erscheinen dabei denkbar.Klarerweise steht dies in Abhängigkeit zum Goldpreis und der dort vorab notwendigen Stabilisierung. Jenes Ende der aktuell laufenden Preisschwäche ist beim gelben Metall bisher jedoch noch immer nicht ersichtlich. Die beiden Metalle bleiben daher hochgradig interessant während der kommenden Tage, Wochen bzw. vielmehr zum bevorstehenden Jahresabschluss.Die Saisonalität selbst wirkt klar bärisch während der kommenden Wochen und begünstigt die laufende Abwärtsbewegung. PS: Bodenbildung zur Monatsmitte mit freundlicher Tendenz ins Jahr 2021 hinein inkl.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.