James Kwantes: Juniors bewegen sich zuletzt & viele sind derzeit billig

Der Goldpreis bleibt unter 1.800 Dollar je Unze, doch für James Kwantes von Resource Opportunities bedeutet dies, dass es noch ausreichend Raum für Aufwärtsbewegungen gibt, berichtet Investing News . Er meinte, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis das gelbe Edelmetall 3.000 Dollar je Unze erreichen würde."Ich denke, dass es weiterhin negative Zinsen und der Schuldenberg - primär Staatsschulden - in der Welt sein werden, die den Goldpreis antreiben werden", erklärte er. Das seien gute Neuigkeiten für die Junior-Bergbauunternehmen, die sich laut Kwantes in einem Umfeld steigender Goldpreise als letztes bewegen."Trotz der Schwäche in den Juniors sind sie immer die Letzten, die Aufwind vom Goldpreis erhalten. Das können wir nun beobachten - viele von ihnen erscheinen mir derzeit billig, wenn man die Goldpreisaktivität bedenkt."Nun, mit dem bevorstehenden Übergang ins Jahr 2021 rät er Investoren zur Geduld. "Geduld ist wichtig, vor allem in dieser technologischen Welt... es ist so einfach, Aktien zu handeln, zu kaufen und zu verkaufen, doch ich glaube weiterhin, dass man das große Geld durch Etablierung großer Positionen in Unternehmen machen kann - also Unternehmen, nicht Aktien", meinte er. "Ein weiterer Tipp wäre, sich nicht in eine Aktie zu verlieben."© Redaktion GoldSeiten.de