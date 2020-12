Augenmerk auf Impfstoffe, Powell und Fed

Investoren scheinen nun weniger fokussiert auf neue COVID-Fälle sowie Lockdowns in der Welt zu sein und schenken stattdessen aufstrebenden Impfstoffen ihre Aufmerksamkeit, berichtet Investing.com . Außerdem gaben Fed-Vorsitzender Powell und Finanzminister Steve Mnuchin am Montag in einer Aussage vor dem Senat-Bankenkomitee an, dass sich die US-Wirtschaft auf dem Weg zur Erholung befände, jedoch Hilfe bräuchte.Die Federal Reserve wird sich des Weiteren zu ihrem letzten Zinstreffen 2020 am 15. und 16. Dezember treffen. Mnuchin rief den Kongress dazu auf, den CARES Act im Wert von 455 Milliarden Dollar zu verwenden, um ein Stimuluspaket zu verabschieden, das der Wirtschaft einen Boost verschaffen soll. Powell hingegen deutete auf mäßiges Wachstum als Quelle der Sorge hin.Investoren von riskanten Assets haben Hinweise von Chinas PMI für November entnehmen können, der sich für den elften Monat des Jahres auf 54,9 belief; im Vergleich zu 53,6 im Oktober. Trotz milder Aufwärtsbewegung am Morgen bleibt die Stimmung bei Gold eher bearisch. Der Goldpreis fiel seit August, als er ein Rekordhoch bei etwa 2.050 Dollar je Unze erreichte.© Redaktion GoldSeiten.de