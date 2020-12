Citibank: Goldpreisprognose nach unten korrigiert

Analysten bei der Citibank haben ihre Prognose für den Goldpreis im Jahr 2021 nach unten korrigiert, so berichtet FXStreet . Ebenso korrigierten sie ihre Einschätzungen der Zuflüsse zu Gold-ETFs. Grund dafür sei die wirtschaftliche Verbesserung in den Industrieländern."Nettoinvestment in Gold-ETFs soll 2020 etwa 800 Tonnen erreichen, 75 Tonnen weniger als in der vorherigen Prognose geschätzt. Im Jahr 2021 soll es noch einmal 50% niedriger ausfallen", so die Analysten. "Kurzfristig besteht Unterstützung für Gold bei 1.700 Dollar je Unze.""Es werden Preisrallys der industriellen Rohstoffe wie Kupfer erwartet, was eine Rotation von risikoaversen hin zu riskanteren Assets andeutet", hieß es weiterhin. "Eine Bewegung über 2.000 Dollar je Unze ist in den nächsten 3 bis 6 Monaten wahrscheinlich, doch außer im Fall einer Fiatkrise könnte der Preis dann nach unten tendieren."© Redaktion GoldSeiten.de