Gold bei 5-Monatstief; leichte Erholung

Der Goldpreis erholte sich leicht von seinem 5-Monatstief, während Sorgen um steigende Virusinfektionen den Optimismus über Impfstoffentwicklungen kompensierten und Investoren in Richtung des gelben Edelmetalls zogen, berichtet Business Day . Gold verzeichnete am Montag seinen schlimmsten, monatlichen Abschwung der letzten vier Jahre und fiel auf 1.764,20 Dollar je Unze, das niedrigste Niveau seit dem 2. Juli."Gold ist seit einiger Zeit ein überfüllter Trade, also können wir nun eine Neuausrichtung der Assetallokation weg von Gold und hin zu riskanteren Asset beobachten, während sich die Stimmung verbessert", erklärte Michael Langford vom Beratungsunternehmen AirGuide. "Diese Flüsse können sich jedoch rasch umkehren, wenn sich die wirtschaftliche Situation herauskristallisiert."Sollte der Offenmarktausschuss der Federal Reserve bei seinem Treffen in zwei Wochen stärkere, geldpolitische Akkommodation andeuten, dann würde dies Inflationsängste erneut schüren, meint Howie Lee, ein Volkswirtschaftler bei OCBC Bank. Die Faktoren, die die kürzliche Bullionrally antrieben, blieben intakt, so Lee. Er bliebe bullisch gegenüber Gold und erwarte, dass sich die Rally 2021 fortsetzen wird.© Redaktion GoldSeiten.de