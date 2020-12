Die Edelmetall-Gerüchteküche

Diese Woche gibt es Gerüchte, dass es eine Knappheit von großen Silberbarren gibt, den 1.000-Unzen-Barren. Nein, wir beziehen uns hier nicht auf die Bullionbanken, die das gesagt haben sollen. Noch haben das große Händler getan, die froh darum sind, uns so viele davon zu verkaufen wie wir kaufen können. Noch haben das die Leute in den höheren Etagen gesagt.Wir beziehen uns hier auf die üblichen Verdächtigen. Wir sprechen von Überfluss und Knappheit der Metalle in fast jedem dieser Berichte, die von der Spread zwischen Spot- und Futurespreis handeln. Einige Leute nehmen an, dass der Aufpreis, den ihr lokaler Händler auf Eagles platziert, den Spot repräsentiert. Manchmal scheint der Preis von Eagles ein vernünftiger Repräsentant für den Spotpreis zu sein, doch das ist er nicht. Eagles werden in einer Lieferkette produziert, die nicht flexibel ist. Wenn die Nachfrage über eine Schwelle steigt, dann wird dies die Eagles zuerst aus dem Vertriebskanal nehmen und dann deren Aufpreis in die Höhe treiben. Das mag eine Knappheit an Eagles sein, doch nicht notwendigerweise eine Knappheit von Silber.Lassen Sie uns klarstellen. Das Ausmaß des Unterschieds zwischen dem, was wir relativen Überschuss und relative Knappheit nennen, könnte sich im Jahr auf etwa 2% belaufen. Für einen Kontrakt, der in zwei Monaten ausläuft, wären das 0,33%. Für ein Metall über 23 Dollar macht das etwa 7,6 Cent aus. Eine andere Möglichkeit zu sagen, dass die Spread gering ist, ist zu sagen, dass die Basis ein empfindlicher Indikator ist.Ein weiteres Gerücht, von dem wir hörten und das sich auf das erste bezieht, ist die Tatsache, dass ein berühmter Käufer große Mengen Silber erwirbt. Wann immer Sie über eine große Transaktion lesen, ermutigen wir Sie dazu, sich zu fragen, ob der Käufer rasch den Angebotspreis akzeptiert hat oder ob ein dringender Verkäufer den Preis dieses Käufers trifft. Es mag für die Mainstreammedien gut genug sein, zu sagen, dass "das chinesische Unternehmen Acme 10.000.000 Unzen Silber gekauft hat" (oder schlimmer noch, "China kaufte"). Doch für eine ernsthafte Analyse der Metalle muss gesagt werden, zu welchem Preis die Transaktion stattfand.Es gibt ziemlich verschiedene Szenarien. In einem von ihnen möchte der Käufer heute das Metall und ist ein Abnehmer. Ein großer Kauf wird natürlich den Preis erhöhen. In einem anderen Szenario möchte der Verkäufer heute Bargeld. In jedem Fall spielt sich die Geschichte ähnlich ab - der Käufer ist der aktive Teilnehmer.Ein einfacherer Weg, dies zu betrachten, ist die Frage, wer das Subjekt und wer das Objekt im Satz ist. Das Subjekt ist der Akteur. Im ersten Fall können wir sagen "Acme kaufte 10 Mio. Unzen." Im zweiten Fall würden wir die passive Form verwenden. "10 Mio. Unzen wurden von Acme gekauft." Aktiv vs. Passiv stellen unterschiedliche Bilder dar. Auch weil es sehr verschiedene Szenarien sind.Behalten Sie sich also im Gedächtnis, dass große, berühmte Käufer falsch liegen können, und das oft. Selbst wenn Acme das Angebot annahm, zeigt Ihnen das nicht, dass der Silberpreis morgen steigen wird. Zwischen 2011 und 2018 gab viele große, bekannte Käufer.© Keith WeinerDer Artikel wurde am 30. November 2020 auf www.monetary-metals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.