Rick Rule: Goldargument noch immer stark

Der Goldpreis ist wieder über 1.800 Dollar je Unze gestiegen, doch das gelbe Edelmetall bleibt noch weit von seinem Höchstpreis im Sommer entfernt, berichtet Investing News . Rick Rule von Sprott empfiehlt denjenigen, die über die kürzliche Performance des Goldes besorgt sind, die Fakten zu überprüfen."Ich denke, dass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass dies ein zyklischer Abschwung in einem sekulären Bullenmarkt ist", erklärte er am Montag, als Gold noch unter 1.800 Dollar lag. "Während der Goldpreis kurzfristig besorgniserregend für Spekulanten ist, so sollten sie sich mit der längerfristigen Performance des Goldes in Bullenmärkten bekanntmachen; dann wären sie deutlich weniger besorgt", erklärte er. Es sei normal und natürlich, dass das gelbe Edelmetall Zeitspannen des Abwärtsmomentum verzeichnet, selbst wenn es sich in einem Bullenmarkt befindet.Drei Hauptfaktoren seien für die positive Performance des Goldes verantwortlich: quantitative Lockerung, künstlich niedrige Zinsen sowie Staatsschulden und -defizite. Seiner Ansicht nach hilft ein Verständnis dieser Faktoren dabei, zu verstehen, wann man in Gold investieren und wann man sich zurückziehen sollte.© Redaktion GoldSeiten.de