Silber & Silber-ETFs geht es wieder besser

Nach einem Selloff seit Anfang November zeigten Silber und dessen zugehörige ETFs nun Lebenszeichen und stiegen am ersten Dezembertag gemeinsam mit Aktien und Index-ETFs, berichtet ETF Trends . Nach einem deutlichen Rückgang im November, der Gold auf ein 5-Monatstief und Silber auf ein 9-Wochentief drückte, zeigen Bullen nun wieder mehr Interesse an Rohstoffen.Mehrere Faktoren könnten zur derzeitigen Outperformance des Silbers beitragen. Aktien- und Edelmetallmärkte könnten durch Schlagzeilen unterstützt werden, dass Gesetzgeber zusammenarbeiten würden, ein mögliches Stimuluspaket für die Amerikaner zu verabschieden. Auch Analysten seien von diesen Entwicklungen in Silber ermutigt, wobei einige behaupten, dass dies ein Wendepunkt nach den kürzlichen Abwärtsmonaten sein könnte."An diesem Punkt werden Rückgänge wahrscheinlich bis hinab zum 200-tägigen EMA unterstützt werden, auch wenn ich derzeit noch nicht "All-In" gehen würde, weil sich die Silbermärkte natürlich seit einiger Zeit abwärts bewegen. Doch ich denke, dass wir uns an einem möglichen Wendepunkt befinden", erklärte Christopher Lewis von FXempire.com.