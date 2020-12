Perth Mint: Münzen- & Barrenverkäufe im November 2020

Die australische Prägestätte Perth Mint gab heute die Absatzzahlen für Gold- und Silberbullion auf ihrem Blog im November dieses Jahres bekannt. Den Daten zufolge ergab sich im Vergleich zum vorherigen Monat eine Zunahme der Goldverkäufe.Im Oktober hatte die Perth Mint 38.367 Unzen Gold in Form von Münzen und Barren verkauft; hier ergab sich jetzt ein Plus von 199% auf nunmehr 84.158 Unzen Gold. Die Silberverkäufe hingegen gingen leicht zurück; im vorherigen Monat beliefen sich diese auf 1.228.713 Unzen und betragen im November 2020 nunmehr 1.119.296 Unzen Silber.Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ergab sich ein Plus bei Gold- und Silberverkäufe. Es wurden 54.261 Unzen Gold in Form von Münzen und Barren sowie 1.027.695 Unzen Silber verkauft.© Redaktion GoldSeiten.de