OceanaGold: Erhalt von Genehmigungen für Verlängerung der Lebensdauer der Macraes-Mine bis 2028

BRISBANE, 2. Dezember 2020 - OceanaGold Corp. (TSX: OGC) (ASX: OGC) (das "Unternehmen") freut sich, den Erhalt von Genehmigungen (Zustimmungen) für die Untertagemine Golden Point Underground Mine ("GPUG"), die Erweiterung des Tagebaus Deepdell North Stage III ("Deepdell") und die Erweiterung Frasers West bekannt zu geben. Diese Genehmigungen ermöglichen es dem Unternehmen, mit der Erschließung neuer und erweiterter Tagebau- und Untertagebau-Möglichkeiten bei Macraes fortzufahren, einschließlich der neuen GPUG-Mine. Es wird erwartet, dass diese Projekte die Lebensdauer des Macraes-Betriebs bis 2028 verlängern werden.Michael Holmes, Präsident und CEO von OceanaGold, sagte: "Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass wir die Genehmigungen für die Erschließung von drei Lagerstätten in der Hand haben, die eine entscheidende Chance für die Verlängerung der Lebensdauer der Mine bei Macraes darstellen, die derzeit bis 2028 reicht. Der Erhalt der Genehmigungen für die drei Projekte ist ein Zeugnis unserer 30-jährigen Geschichte des verantwortungsvollen Bergbaus und unseres herausragenden Umweltmanagements in einem der grünsten Länder der Welt. Wir suchen weiterhin nach zusätzlichen Möglichkeiten durch organisches Wachstum und Exploration in Neuseeland und arbeiten eng mit Regierungsbeamten und anderen Interessenvertretern zusammen, um auf verantwortungsvolle Weise zur nationalen und lokalen Wirtschaft beizutragen."Insgesamt wird bei diesen Projekten die Produktion von 1,1 Millionen Unzen Gold über eine achtjährige Lebensdauer der Mine prognostiziert. Der Tagebau- und Untertagebetrieb wird voraussichtlich durchschnittlich 150.000 bis 170.000 Unzen Gold pro Jahr zu Gesamtkosten von etwa 1.000 $ pro Unze produzieren, wie im jüngsten technischen Bericht dargelegt. Da über das Jahr 2020 hinaus keine Goldabsicherungsgeschäfte in Neuseeland-Dollar bestehen, gehen wir davon aus, dass der Betrieb im Jahr 2021 und darüber hinaus einen beträchtlichen freien Cashflow generieren wird"."Die Erschließung des Golden Point Underground und die Erweiterung des bestehenden Tagebaus in Macraes gehören zu mehreren organischen Wachstumsprojekten in der Pipeline von OceanaGold. Wir glauben, dass der Fortschritt unseres organischen Wachstums der Schlüssel zur langfristigen Schaffung von Aktionärswert ist, und der Erhalt der Genehmigungen bei Macraes ist ein weiterer Schritt auf einem entscheidenden Weg zur Erreichung dieses Ziels."Die Genehmigungen erleichtern die Erschließung von Golden Point Underground, Deepdell North Stage III, und die Erweiterung der Grube Frasers West ab diesem Quartal. Dienstleistungen und Erdarbeiten rund um das GPUG-Portal sind im Gange und der erste Schnitt des Portals wird noch vor Jahresende erwartet. Das Unternehmen erwartet die erste Produktion des GPUG im vierten Quartal des nächsten Jahres, die die bestehende Untertageproduktion in Frasers ergänzen und schließlich ersetzen wird, wenn der Abbau dort abgeschlossen ist. Der Vorabbau des Deepdell-Tagebaus und die Erweiterung des Fraser-Tagebaus sind ebenfalls im Gange.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54485/OGC_02122020_DEPRcom.001.jpegAbbildung 1: Frühe Erdarbeiten am Standort des U-Bahn-Portals Golden Point - Macraes Operation Neuseeland - Dezember 2020.Vom amtierenden Sekretär der OceanaGold Corporate Company, Chris Hansen, zur Freigabe für den Markt autorisiert.(Alle Finanzzahlen in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben) OceanaGold ist ein multinationaler Goldproduzent, der sich den höchsten technischen, ökologischen und sozialen Leistungsstandards verpflichtet hat. Seit 30 Jahren tragen wir zu Spitzenleistungen in unserer Branche bei, indem wir nachhaltige ökologische und soziale Ergebnisse für unsere Gemeinden und hohe Renditen für unsere Aktionäre erzielen. Unsere weltweite Explorations-, Erschließungs- und Betriebserfahrung hat eine branchenführende Pipeline organischer Wachstumsmöglichkeiten und ein Portfolio etablierter Betriebsanlagen geschaffen, darunter die Didipio-Mine auf den Philippinen, die Betriebe Macraes und Waihi in Neuseeland sowie die Goldmine Haile in den Vereinigten Staaten von Amerika. Vorausblickende Aussagen und Informationen beziehen sich auf zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Generierung von freiem Cashflow, der Erreichung der Vorgaben, der Ausführung der Geschäftsstrategie, des zukünftigen Wachstums, der zukünftigen Produktion, der geschätzten Kosten, der Betriebsergebnisse, der Geschäftsaussichten und -möglichkeiten der OceanaGold Corp. und ihrer verbundenen Tochtergesellschaften wider. Alle Aussagen, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen ausdrücken oder beinhalten (oft, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Ausdrücken wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "antizipiert" oder "antizipiert nicht", "plant", "schätzt" oder "beabsichtigt" oder besagt, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse "getroffen werden", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden") sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen zum Ausdruck gebracht wurden. Dazu gehören unter anderem der Ausbruch einer Infektionskrankheit, die Genauigkeit der Mineralreserven- und Ressourcenschätzungen und der damit verbundenen Annahmen, inhärente Betriebsrisiken und jene Risikofaktoren, die in dem jüngsten Jahresinformationsformular des Unternehmens identifiziert wurden, das erstellt und bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und auf SEDAR unter www.sedar.com unter dem Namen des Unternehmens verfügbar ist.Diese Pressemitteilung enthält auch Hinweise auf Schätzungen von Mineralressourcen und Mineralreserven. Die Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven ist von Natur aus unsicher und beinhaltet subjektive Beurteilungen vieler relevanter Faktoren. Mineralressourcen, bei denen es sich nicht um Mineralreserven handelt, haben keine wirtschaftliche Rentabilität nachgewiesen. Die Genauigkeit solcher Schätzungen hängt von der Quantität und Qualität der verfügbaren Daten sowie von den Annahmen und Beurteilungen ab, die bei der technischen und geologischen Interpretation getroffen und verwendet werden, die sich als unzuverlässig erweisen und bis zu einem gewissen Grad von der Analyse der Bohrergebnisse und von statistischen Schlussfolgerungen abhängen, die sich letztendlich als ungenau erweisen können. Mineralressourcen- oder Mineralreservenschätzungen müssen unter Umständen neu geschätzt werden: (i) Schwankungen des Goldpreises; (ii) Ergebnissen von Bohrungen; (iii) den Ergebnissen von metallurgischen Tests und anderen Studien, einschließlich deren anschließender Verfeinerung und Aktualisierung; (iv) geplanten Bergbaubetrieben, einschließlich Verwässerung; (v) der Bewertung von Bergbauplänen nach dem Datum von Schätzungen; (vi) Änderungen der Abbau- oder sonstigen Kosten und (vii) dem möglichen Ausbleiben erforderlicher Genehmigungen, Zustimmungen und Lizenzen oder Änderungen bestehender Bergbaulizenzen.Ebenso stellen alle wirtschaftlichen Ergebnisse von Studien, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen dar, einschließlich der aktualisierten Lebensdauer von Minenerweiterungen bis 2028 und AISC von etwa $1.025 pro Unze.Es gibt keine Zusicherungen, dass das Unternehmen zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen erfüllen kann. Solche vorausschauenden Aussagen und Informationen sind nur Vorhersagen, die auf aktuellen Informationen basieren, die dem Management zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Vorhersagen zur Verfügung standen; die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können aufgrund von Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist und von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, erheblich abweichen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann der Leser nicht sicher sein, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen Aussagen übereinstimmen werden. 