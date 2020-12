Platin größer 1.000 USD die Unze!

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das Industrie- und Edelmetall Platin kennzeichnet sich seit langer, langer Zeit durch eine wahrliche Lethargie. Denn faktisch bewegt sich das edle Metall seit rund 5 Jahren in einer Preis-Range von 200 USD je Unze. Spikes in die eine und andere Richtung sind hierbei bewusst außen vor gelassen. Aktuell befindet sich Platin jedoch im Bereich der oberen Widerstandszone von 1.000 bis 1.020 USD.Grund genug jetzt genauer hinzuschauen. Sie werden jedenfalls hier in Kürze eine noch umfangreichere Analyse im Kontext des großen wie kleinen Chartbildes vorfinden. Denn oberhalb von 1.020 USD entfaltet sich definitiv mittelfristiges Potenzial in Richtung 1.200 USD und höher.Klarerweise hat das aktuell erreichte Niveau auch seinen spekulativen Charme im Sinne von Short-Engagements. Denn sollte Platin sich erneut den Kopf stoßen, dürfte eine neuerliche Abwärtsbewegung in Richtung 900 bzw. 800 USD erfolgen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.