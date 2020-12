Gold - Erholung trifft auf wichtige Hürden

Mit einem steilen Kurseinbruch Anfang November meldeten sich bei Gold die Bären zurück und beendeten eine kurzfristige Erholungsphase bei 1.965 USD. Anschließend drückten sie den Kurs des Edelmetalls unter die zentralen Unterstützungen bei 1.862 und 1.848 USD. Diesem Verkaufssignal folgte ein Abverkauf, der bereits bis unter den Support bei 1.795 USD führte, ehe bei 1.765 USD eine Erholung startete, die den Wert zuletzt wieder über die Hürden bei 1.797 und 1.815 USD antrieb.Bisher verläuft die Erholung sehr geradlinig und damit ist ihr weiteres Aufwärtspotenzial zuzutrauen. Letztlich wäre ein Pullback an die 1.848 USD völlig normal. Dennoch notiert Gold jetzt auf Höhe der Hürde bei 1.835 USD, an der der Wert abprallen und bis 1.815 und 1.807 USD korrigieren könnte. Hier wäre mit einer weiteren Kaufwelle in Richtung 1.835 und 1.848 USD zu rechnen. Dort sollten sich dann die Bären wieder einschalten und den übergeordneten und weiterhin völlig intakten Abwärtstrend fortsetzen. Oberhalb der Hürden könnte Gold dagegen bis 1.862 USD klettern. Darüber wäre das erste belastbare Kaufsignal aktiv und der Weg bis 1.900 und 1.920 USD frei.Abgaben unter 1.807 USD würden die Erholung dagegen unter Druck setzen. Sollte der Bereich um 1.795 USD dann wieder nicht verteidigt werden können, sind die Reaktivierung des Abwärtstrends und damit Verluste bis 1.747 und 1.710 USD die Folge© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG