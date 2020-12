EZB: Impfstoffverteilung wäre nächste große Herausforderung

Eine mögliche Verzögerung der Impfstoffverteilung ist das größte Risiko, dem die Wirtschaftserholung in der Eurozone gegenüberstehen würde, so ein Mitglied der Europäischen Zentralbank an CNBC gewandt. Yannis Stournaras, Gouverneur der griechischen Zentralbank erklärte, dass etwaige Verzögerungen, diese Impfstoffe zu verteilen, der wirtschaftlichen Erholung schaden könnten."Vielleicht Verzögerungen, die zum derzeitigen Moment noch nicht offensichtlich sein", meinte er an CNBC gewandt, als er nach möglichen Wirtschaftsrisiken für die Eurozone gefragt wurde. "Verzögerungen der Impfstoffverteilung könnten ein Risiko sein, wenn sie auftreten - doch ich erwarte dies laut den Informationen, die wir haben, nicht", so Stournaras.Eine weltweite Verteilung des Impfstoffes, während zeitgleich die notwendigen Lagerbedingungen eingehalten werden, ist die nächste große Herausforderung dieser Gesundheitskrise. Es wird zudem erwartet, dass die EZB nächste Woche weitere, finanzielle Stimuli ankündigen wird. Das BIP des Länderblocks soll im vierten Quartal wieder zurückgehen und im Gesamtjahr 2020 einen Rückgang um etwa 8% verzeichnen.© Redaktion GoldSeiten.de