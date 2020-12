IsoEnergy erhöht garantierte Privatplatzierung mit Flow-Through-Aktien auf 4 Mio. $

Vancouver, 2. Dezember 2020 - IsoEnergy Ltd. (TSX.V: ISO) ("IsoEnergy" oder das "Unternehmen" freut sich bekannt zu geben, dass es im Zusammenhang mit seiner bereits zuvor angekündigten Privatplatzierungsfinanzierung im Rahmen eines garantierten Geschäfts (das "Angebot") mit Haywood Securities Inc. (der "Underwriter") eine Vereinbarung getroffen hat, um den Umfang des Angebots auf 2.702.703 Flow-Through-Stammaktien des Unternehmens (die "FT-Aktien") zu einem Preis von C$ 1,48 pro FT-Aktie (der "Emissionspreis") für einen Bruttogesamterlös von C$ 4.000.000 zu erhöhen. Die FT-Aktien qualifizieren sich als "Flow-through-Aktien" gemäß der Definition im Einkommenssteuergesetz (Kanada).Die Bruttoeinnahmen, die das Unternehmen aus dem Verkauf der FT-Aktien erhält, werden für kanadische Explorationsausgaben verwendet, bei denen es sich um "Flow-through-Miningausgaben" (wie solche Begriffe im kanadischen Einkommenssteuergesetz definiert sind) auf den Grundstücken des Unternehmens in Saskatchewan (die "berechtigten Ausgaben") handelt. Die anspruchsberechtigten Ausgaben werden den Zeichnern mit Wirksamkeitsdatum spätestens am 31. Dezember 2020 im Gesamtbetrag von nicht weniger als dem Gesamtbetrag der durch die Ausgabe von FT-Aktien erzielten Bruttoeinnahmen erlassen.Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am oder um den 22. Dezember 2020 (das "Abschlussdatum") erfolgen und hängt von bestimmten Bedingungen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der TSX Venture Exchange.Die FT-Aktien werden im Rahmen einer Privatplatzierung gemäß den Ausnahmen von den Prospektanforderungen an Einwohner aller Provinzen Kanadas und anderer Jurisdiktionen angeboten, die von der Gesellschaft und dem Konsortialführer vereinbart wurden.Alle Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots ausgegeben werden, unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist in Kanada, die vier Monate und einen Tag ab dem Ausgabedatum abläuft.Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "U.S. Securities Act") oder einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an U.S.-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder es liegt eine Ausnahme von der Registrierung vor.IsoEnergy ist ein gut finanziertes Uranexplorations- und Erschließungsunternehmen mit einem Portfolio aussichtsreicher Projekte im östlichen Athabasca-Becken in Saskatchewan, Kanada. Das Unternehmen entdeckte vor kurzem die hochgradige Hurricane-Zone mit Uranmineralisierung auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Grundstück Larocque East im östlichen Athabasca-Becken. IsoEnergy wird von einem Vorstands- und Managementteam geleitet, das eine Erfolgsgeschichte in der Uranexploration, -erschließung und -betrieb vorweisen kann. Das Unternehmen wurde von dem Team seines Hauptaktionärs NexGen Energy Ltd. gegründet und wird von diesem unterstützt.Craig Parry, CEO+1 778 379 3211cparry@isoenergy.ca www.isoenergy.caInvestor RelationsKin-Kommunikation+1 604 684 6730iso@kincommunications.comwww.isoenergy.caIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chNICHT ZUR VERTEILUNG AN NACHRICHTENDIENSTE DER VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATENWeder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.Vorausschauende Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren - einschließlich der Verfügbarkeit von Geldern, der Ergebnisse der Finanzierungsbemühungen, des Abschlusses der Due Diligence und der Ergebnisse der Explorationsaktivitäten -, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, werden in den Dokumenten des Unternehmens offengelegt, die von Zeit zu Zeit auf SEDAR veröffentlicht werden (siehe www.sedar.com). Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen bezüglich des Abschlusses des Angebots, des voraussichtlichen Abschlussdatums und der Verwendung der Einnahmen aus dem Angebot. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen, ob aufgrund neuer Informationen, Ereignisse oder anderweitig, ab, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.