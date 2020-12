Gold Lion präsentiert Neuigkeiten aus dem Unternehmen und Rückblick auf betrieblichen Aktivitäten 2020

Vancouver, 3. Dezember 2020 - Gold Lion Resources Inc. (Gold Lion oder das Unternehmen) (CSE: GL) freut sich, nachstehend über Neuigkeiten aus dem Unternehmen sowie die betrieblichen Entwicklungen im Jahr 2020 zu berichten.- Das Unternehmen hat sein Board und sein Führungsteam durch die Bestellung von Hannah Jin und Douglas Meirelles in das Board of Directors sowie die Ernennung von Oliver Friesen zum Chief Executive Officer und Corporate Secretary gestärkt.- Das Unternehmen schloss eine Optionstranskation mit einem der führenden an der TSX Venture Exchange notieren Royalty-Generierungsfirmen EMX Royalty Corp., um ein Portfolio von goldfokussierten Projekten im bergbaufreundlichen US-Bundesstaat Idaho zu übernehmen.- Gold Lion hat sein Edelmetall-Portfolio mit dem Erwerb sämtlicher Anteile an vier weiteren Goldkonzessionsgebieten im kaum explorierten Goldbergbaurevier Dixie in Idaho durch die Übernahme der Privatfirma Ohadi Geoex Inc. weiter ausgebaut.- Das Unternehmen sicherte sich nach dem Einstieg in den Handel in allen einschlägigen OTC-Marktsegmenten unter dem Börsensymbol GLIOF, sowie einer Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsenkürzel 2BC, ein Dreifachlisting.- Das Unternehmen konnte zwei Kapitalerhöhungen abschließen: eine Finanzierung ohne Brokerbeteiligung in Höhe von 1.000.000 Dollar zu je 0,50 Dollar pro Einheit mit ganzen Warrants zu je 0,75 Dollar (siehe Pressemeldung vom 22. Mai 2020) und eine Platzierung mittels Kurzprospekt in Höhe von 3.000.000,15 Dollar unter der Leitung von Eight Capital zu je 0,45 Dollar pro Einheit mit ganzen Warrants zu je 0,60 Dollar (siehe Pressemeldung vom 3. November 2020). EMX Royalty Corp. hat seine Beteiligung an Gold Lion durch die Teilnahme an der Platzierung mittels Kurzprospekt erhöht.Gold Lion lancierte eine umfassende Corporate-Branding-Initiative, die in der offiziellen Einrichtung einer Unternehmens-Webseite Anfang des Jahres ihren Höhepunkt fand. Das Unternehmen lädt alle aktuellen und zukünftigen Aktionäre ein, die Unternehmens-Webseite von Gold Lion zu besuchen: https://goldlionresources.com/.- Das Jahr 2020 war für das Unternehmen von umfangreichen Explorationsaktivitäten geprägt; in allen sieben Goldkonzessionsgebieten des Unternehmens in Idaho wurden Explorationsprogramme umgesetzt.- Im Rahmen der geochemischen Probenahmen der ersten und zweiten Phase, die in der Goldkonzession Robber Gulch (Typ Carlin) (Robber Gulch) unweit von Burley (Idaho) absolviert wurden, konnten zahlreiche hochgradige Gold-in-Boden-Anomalien (West, Central, East und Southern) abgegrenzt werden.- Vier Gräben mit einer Gesamtlänge von 700 m wurden innerhalb der Gold-in-Boden-Anomalien West und Central ausgehoben. Dabei wurden mehrere Abschnitte mit ausgeprägten Quarz-Trümmerzonen freigelegt. Die Ergebnisse aus diesem Programm werden voraussichtlich Anfang bis Mitte Dezember veröffentlicht. Unmittelbar nach dem Erhalt dieser Grabungsergebnisse wird Gold Lion mit seinem ersten RC-Bohrprogramm im Konzessionsgebiet Robber Gulch starten. Das Unternehmen wird die Marktteilnehmer in den kommenden Wochen über die Ergebnisse aus dem Grabungsprogramm und die neuen Entwicklungen im Bohrprogramm auf dem Laufenden halten.- Das Unternehmen konnte im Rahmen der geochemischen und geophysikalischen Untersuchungen bzw. der Entnahmen von Gesteinsproben in seinen Goldkonzessionsgebieten bei South Orogrande und in der Region Dixie solide Ergebnisse erzielen (siehe Pressemeldung vom 10. November 2020). Gold Lion wartet derzeit auf die Bewilligung seines Antrags auf Erteilung einer Bohrlizenz für die Konzessionsgebiete South Orogrande und Erickson Ridge in der Nähe von Elk City (Idaho), die in den kommenden Monaten erwartet wird.Oliver Friesen, CEO und Corporate Secretary von Gold Lion, erklärt: Für das Unternehmen ist es eine große Freude, rückblickend über die betrieblichen und geschäftlichen Fortschritte im Jahr 2020 zu berichten. Obwohl ein Großteil des Jahres von der COVID-19-Pandemie dominiert wurde, war Gold Lion in der Lage, seine Arbeiten voranzutreiben und mehrere Feldprogramme in all seinen Goldkonzessionsgebieten in Idaho abzuschließen, um diese auf die Bohrphase vorzubereiten. Wir freuen uns schon auf die Ergebnisse aus den jüngsten Grabungen im Goldkonzessionsgebiet Robber Gulch und auf den Beginn des allerersten Bohrprogramms des Unternehmens Ende des Monats. 2020 war für Gold Lion bislang ein spannendes Jahr und das Unternehmen freut sich schon darauf, den Ausbau seiner Gold- und Silberprojekte in Idaho fortzusetzen.Agnes Koffyberg, P.Geo., hat als qualifizierte Sachverständige gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 die wissenschaftlichen und technischen Informationen dieser Mitteilung überprüft und genehmigt. Gold Lion Resources Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich aktiv der Exploration in seinen Projekten mit Edelmetallfokus widmet. Es sind dies die Konzessionsgebiete South Orogrande, Erikson Ridge, Robber Gulch, Cuteye und Fairview, die sich entweder im US-Bundesstaat Idaho oder in der kanadischen Provinz British Columbia befinden. Nähere Informationen erhalten Sie unter https://goldlionresources.com/.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORSOliver Friesen, CEOT: (778) 772-1751Die Börsenaufsicht der CSE und ihr Informationsdienstleister (in den Statuten als Information Services Provider bezeichnet) haben diese Meldung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für deren Richtigkeit oder Angemessenheit.Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen: Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Geschäftspläne für Gold Lion tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen nicht verlässlich sind. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!