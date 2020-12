Pfizer reduziert Impfstoffdosen; Investoren vorsichtig optimistisch

Der Goldpreis stieg am Freitagmorgen in Asien leicht, während Investoren vorsichtig optimistisch über die aktuellen US-Stimulusmaßnahmen waren und Pfizer die Anzahl der Impfstoffdosen reduzierte, die das Unternehmen ausgegeben wird, berichtet Investing.com . Pfizer erklärte am Donnerstag, dass es nur 50 Millionen Dosen seines Impfstoffes produzieren würde, nachdem Lieferkettenprobleme gemeldet worden waren. Die Anzahl der Dosen betrug ursprünglich 100 Millionen.Außerdem heben Daten, die am Donnerstag veröffentlicht wurden, den wirtschaftlichen Effekt von COVID-19 hervor; dabei gab es letzte Woche 712.000 Arbeitslosenmeldungen. Die Anzahl der Meldungen fiel geringer aus als die prognostizierten 775.000 und die 787.000 der Woche zuvor, blieben jedoch weiterhin hoch.In der nächsten Woche wird das Augenmerk der Marktteilnehmer auf den Treffen der US-amerikanischen Federal Reserve sowie der Europäischen Zentralbank liegen, die dann über ihre jeweilige Geldpolitik debattieren werden.© Redaktion GoldSeiten.de