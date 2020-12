Gold hat neuen Auftrieb

Anhaltende Schwäche im US-Dollar sowie wachsende Hoffnungen, dass die Pattsituation zwischen den beiden Parteien in Washington bezüglich eines COVID-Hilfspakets aufgelöst werden wird, unterstützten Gold. Wie MarketWatch berichtet gaben Nancy Pelosi, Sprecherin des Repräsentantenhauses, und Chuck Schumer, Kopf der Senatsminderheit, ein gemeinsames Statement ab, in dem zu Bemühungen aufgerufen wird, eine weitere Runde Hilfsmaßnahmen zu verabschieden.Trotzdem gibt es weiterhin Zweifel daran, vor Ende des Jahres Fortschritte zu machen; die Investoren beginnen jedoch, sich darauf zu verlassen, dass ein Deal, der bullisch für Gold wäre und auf weitere Regierungsausgaben hindeutet, gemacht werden kann. Investitionen in Gold wurden als Absicherung gegen Finanzstimuli angesehen, die die Wahrscheinlichkeit besitzen, Inflation wiederzuerwecken und Schulden zu erhöhen sowie Währungen abzuwerten.Vor diesem Hintergrund hat Gold neuen Auftrieb gewonnen, nachdem es zu Beginn dieser Woche auf ein 5-Monatstief fiel. Zeitgleich erreichte der US-Dollar ein 3-Jahrestief, wie gemessen anhand vom ICE U.S. Dollar Index, was Goldbullion in Dollar attraktiver für Käufer macht als Gold in anderen Währungen.© Redaktion GoldSeiten.de