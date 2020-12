Palladium verzeichnet Verkaufsdruck

Im Rahmen eines scharfen Rollentausches am Edelmetallmarkt entwickelte sich Palladium am Donnerstag deutlich unter Durchschnitt, berichtet Kitco News . Laut Analysten würde das Metall deutlichem, technischen Verkaufsdruck gegenüberstehen. Im Lauf des Tages sank der Palladiumpreis sogar um mehr als 7%, was die schlimmste Korrektur des Metalls seit dem 21. April darstellte."Palladium ist ein relativ kleiner Markt, also braucht es nicht viel, um die Preise zur Bewegung zu bringen", so Daniel Ghali, Rohstoffstratege bei TD Securities. "Wir denken, dass der Selloff taktischer ist, da das Edelmetall noch immer starke, grundlegende Unterstützung besitzt."Andere Analysten erklärten, dass der Markt eine verzögerte Reaktion der kürzlichen Neuigkeiten vom russischen Nickel- und Palladiumproduzenten Norilsk Nickel reagieren könnte. In einem Interview mit Reuters erklärte das Unternehmen, dass es etwas weniger Palladium verkaufen würde als das, was man 2020 produziert hätte.Auch wenn Palladium etwas technischen Verkaufsdruck gegenübersteht, so erwarten die Analysten nicht, irgendeine bedeutende Veränderung am Markt zu beobachten. Die Analysten bei Metals Focus sehen den Preis 2021 bei 3.000 Dollar je Unze.© Redaktion GoldSeiten.de