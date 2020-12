Metals Focus: Gold bei 2.300 Dollar im nächsten Jahr

Das Jahr 2020 war historisch für Gold und Silber, während präzedenzlose Stimulusmaßnahmen weltweit auf die Finanzmärkte losgelassen wurden, berichtet Kitco News . In seiner Prognose für 2021 erwartet der Metals Focus, dass der Goldpreis nächstes Jahr bis auf 2.300 Dollar je Unze steigen wird. Der Silberpreis soll währenddessen durchschnittliche 28,60 Dollar je Unze erreichen, während es sich auf seinem Weg zu 30 Dollar je Unze befindet."Die Edelmetalle verzeichneten kürzlich deutlichen Druck, da die Investoren erneut zu zyklischen Aktien zurückkehren, nachdem Neuigkeiten über Impfstoffe aufkamen", so Neil Meader von Metals Focus. "Doch wir bezweifeln, ob dies so weitergehen kann. Es wird Zeit brauchen, bis der Impfstoff weitreichend verteilt wurde. Wir erwarten also vor Mitte 2021 keine Rückkehr zur Normalität."Die Analysten bei Metals Focus meinen, dass der Goldmarkt von weiteren Stimuli, niedrigen Renditen sowie zunehmendem Inflationsdruck profitieren wird. "Niedrige Renditen gereichen Gold zum Vorteil, was die minimalen Opportunitätskosten des Metalls angeht. Ebenso wird damit die Fähigkeit des Anleihemarktes eingeschränkt, als Absicherung gegen Aktienkurskorrekturen zu fungieren", so die Analysten.© Redaktion GoldSeiten.de