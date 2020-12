Hochschild - wo bleiben die Bullen?

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das britische Minenunternehmen Hochschild Mining plc. leidet noch immer an der gescheiterten Attacke auf den Widerstand bei 315,00 Pence. Seit den dabei im August eingesetzten Gewinnmitnahmen kommt die Aktie stetig unter Druck. Erst dieser Tage wird dabei erneut die Unterstützung bei 220,00 Pence aufgegeben, sodass die charttechnische Situation zu kippen droht.Faktisch bleibt unterhalb von 200,00 Pence - gegenwärtiges Level - ein Abtauchen bis in den Bereich von 150,00/160,00 Pence zu favorisieren.Um diesen entgegenzuwirken, müssten die Kurse schleunigst wieder aufdrehen und die Marke von 200,00 Pence bzw. vielmehr noch das Level bei 220,00 Pence wieder zurückerobern. Gelingt dies, kann man sich dann durchaus wieder einer erfreulichen Entwicklung erfreuen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.