Defla vs. Hoffnung - Mehr Versprechen, nicht fertig

Die US-November Nonfarm Payrolls kamen mit 245K vs. 650K herein, eine massive Verschlechterung. Die Zusperrungen und Stilllegungen zeigen auch dort, wo sie noch fast am wenigsten angewandt werden, Wirkung. Wo auch immer, die Zusperrungen und Stillegungen werden verschärft, höchstens China ausgenommen, wo die Wirtschaft wieder kräftiger wächst.Geldtheoretisch hat der letzte HAM dazu schon alles erklärt.Die aktuelle Lage ist so, dass noch immer keine neue, zusätzliche Geldersatzbereitstellungsgeschwindigkeit real da ist, man sich aber immerhin erinnert, dass sie notwendig ist. Der Vorsitzende der US-Notenbank ließ verlauten, er sei sehr pessimistisch und halte zusätzliche Geldersatzprogramme für nötig. Die 2 Kammern des US-Parlaments haben ihre Verhandlungen wieder aufgenommen über das - schon längst überfällige - Stimuluspaket. Das gab den Märkten wieder Hoffnung, noch aber kein Geld.In Europa wird stillgelegt und das noch laufend verschärft, das werden wohl sehr häßliche Wirtschaftszahlen werden.Der DAX erreicht fast wieder sein All-Time-High, sehr optimistisch angesichts seiner Zusammensetzung aus weitgehend öffnungsabhängiger Spitzenindustrie.Der SPX 500 machte diese Woche ein neues All-Time-High, hier ist aber viel mehr elektronische Infrastruktur enthalten, welcher Stilllegungen egal sind vom Einfluß auf ihr Geschäft.Gold kann nicht nur Pessimismus, seit den Nachrichten über Impfungen ist dieser Pessimismus weitgehend ausgepreist, es kann auch mit seinem zweiten Bein Hoffnung/ Rohstoff/ Inflationsschutz und deshalb stieg es wieder an und zwar um sportliche 70 USD.Silber ließ sich ebenfalls nicht lange bitten und preiste Hoffnung auf mehr Geldmengenersatz einBitCoin retracte leichtStar der Woche klar Platin, weil Europa noch viel mehr zu spät ist beim Geldmengenteilersetzen als die USA und dies den EUR shortsqueezen lässt (das bewirkt ein Steigen) und durch die sehr fragliche Messmethode des USD- Index dies zu einem Anschein an USD- Schwäche führt und viele sich mit Platin dagegen versichern.© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.