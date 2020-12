CME Group hat Silber-Margins gesenkt

Die CME Group hatte in diesem Jahr von Juli bis Oktober mehrmals die Margin-Anforderungen auf Silberkontrakte erhöht. Zuletzt waren die Margins von 13.250 US-Dollar auf 15.000 US-Dollar je Kontrakt angehoben worden. Zum Handelsschluss am Freitag kam es nun zu einer Senkung der Sicherheitsleistungen.Demnach verringerte sich die "Maintenance Margin" bei den COMEX 5000 Silver Futures um knapp 7%, von zuletzt 15.000 US-Dollar auf 14.000 US-Dollar je Kontrakt.Die "Initial Margin" sank entsprechend von 16.500 USD auf 15.400 USD.Nähere Informationen finden Sie in der Meldung der CME Group © Redaktion GoldSeiten.de