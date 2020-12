Canarc Resource erhält von der TSX Genehmigung für Umfirmierung und Aktienzusammenlegung

Vancouver, 7. Dezember 2020 - Canarc Resource Corp. (TSX: CCM, OTC-QB: CRCUF, Frankfurt: CAN) (Canarc oder das Unternehmen) hat von der Toronto Stock Exchange (die TSX) die Genehmigung für die Umfirmierung und die Zusammenlegung der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens im Verhältnis von fünf (5) Aktien vor der Zusammenlegung zu einer (1) Aktie nach der Zusammenlegung (die Zusammenlegung) erhalten. Der Name des Unternehmens wurde in Canagold Resources Ltd. geändert.Der Handel mit den Stammaktien des Unternehmens wird zur Markteröffnung der TSX am Dienstag, den 8. Dezember 2020 unter dem neuen Namen und auf Basis nach der Zusammenlegung beginnen; die neue CUSIP lautet 136842101, die neue ISIN CA1368421014. Das Unternehmen wird nach wie vor unter dem Kürzel CCM an der TSX notieren. Durch die Zusammenlegung wird die Anzahl der ausstehenden Stammaktien auf nicht verwässerter Basis von 350.456.517 auf rund 70.091.303 (nach der Zusammenlegung) verringert. Es werden keine Aktienbruchteile begeben; bei Bruchteilen von 0,5 oder mehr wird auf die nächste ganze Zahl aufgerundet und bei Bruchteilen von weniger als 0,5 auf die nächste ganze Zahl abgerundet werden.Die derzeit ausstehenden wandelbaren Wertpapiere des Unternehmens, einschließlich Warrants, Vermittler-Warrants und Aktienoptionen, werden gemeinsam mit ihren jeweiligen Ausübungspreisen ebenfalls angepasst, um die Zusammenlegung wirksam werden zu lassen.Für die Aktionäre besteht kein Handlungsbedarf, damit das Unternehmen die Zusammenlegung umsetzen kann. Am 22. September 2020 wurden Übermittlungsschreiben an die registrierten Aktionäre geschickt. Darin ist der Prozess beschrieben, mit dem registrierte Aktionäre neue Zertifikate anfordern können, die ihre zusammengelegten Stammaktien repräsentieren. Stammaktien, die nicht als Zertifikate von nicht registrierten Aktionären auf Anlagekonten gehalten werden, werden automatisch über das Anlagekonto der Aktionäre im Zusammenlegungsverhältnis umgewandelt. Nicht registrierte Aktionäre sind angehalten, sich für weitere Informationen an ihren Broker zu wenden.Canarc konzentriert sich auf die Schaffung von Aktionärswerten durch die Voranbringung seiner attraktiven kanadischen Goldprojekte und die Monetarisierung seines Portfolios an Goldprojekten in Nevada durch Verkäufe oder Joint Ventures.Scott EldridgeScott Eldridge, Chief Executive Officer CANAGOLD RESOURCES LTD.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54565/CCM-NR_19-Dec72020_DE_PRcom.001.png Canarc Resource Corp. ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, durch die Entdeckung, Exploration und Erschließung von strategischen Goldlagerstätten in Nordamerika überdurchschnittliche Renditen für die Aktionäre zu schaffen. Das Unternehmen baut derzeit zwei Kernprojekte - beide mit beträchtlichen Goldressourcen - aus und hat eine hocheffiziente Explorationsstrategie eingeleitet, um neue Konzessionsgebiete mit Potenzial für bezirksweite Goldentdeckungen zu erwerben und zu erkunden. Die Aktien von Canarc werden an der TSX unter dem Kürzel CCM und am OTCQX unter dem Kürzel CRCUF gehandelt.Scott Eldridge, CEOGebührenfreie Rufnummer (Nordamerika): 1-877-684-9700Tel: (604) 685-9700Mobil: (604) 722-5381E-Mail: scott@canarc.netWebsite: www.canagoldresources.comCANAGOLD RESOURCES LTD.810-625 Howe StreetVancouver, BC V6C 2T6Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Informationen, die bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemeldung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Erklärungen bezüglich des Zeitpunkt des Handels der Aktien des Unternehmens unter dem neuen Namen und auf Basis nach der Zusammenlegung an der TSX, der zukünftigen Leistung von Canarc und der Pläne und Explorationsprogramme des Unternehmens für seine Mineralkonzessionsgebiete, einschließlich des Zeitrahmens für diese Pläne und Programme. In bestimmten Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an Wörtern wie plant, nachgewiesen, erwartet oder erwartet nicht, erwartungsgemäß, Potenzial, scheint, Budget, geplant, Schätzungen, Prognosen, mindestens, beabsichtigt, rechnet mit oder rechnet nicht mit oder glaubt bzw. Variationen solcher Wörter oder Ausdrücke zu erkennen oder sie besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse unternommen, eintreten oder erzielt werden, könnten, können, würden, sollten, dürften oder werden.Zukunftsgerichtete Aussagen sind bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von etwaigen zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden, abweichen. Diese Risiken und anderen Faktoren beinhalten unter anderem Risiken in Verbindung mit den Unsicherheiten, die der Schätzung von Mineralressourcen inhärent sind; Rohstoffpreise; Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage; die Stimmung am Markt; Wechselkurse; die Fähigkeit des Unternehmens, den Geschäftsbetrieb fortzuführen; die Fähigkeit des Unternehmens, ausreichende Mittel im Rahmen von Aktienfinanzierungen zu beschaffen; Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration; Risiken im Zusammenhang mit Betriebstätigkeiten im Ausland; zukünftige Metallpreise; das Unvermögen, Ausrüstungen und Verfahren wie erwartet zu betreiben; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbaubranche; Verzögerungen bei der Einholung von Regierungsgenehmigungen; die staatliche Regulierung von Bergbaubetrieben; Umweltrisiken; Rechtsstreitigkeiten oder Ansprüche in Bezug auf Eigentumsansprüche; Beschränkungen des Versicherungsschutzes und der Zeitpunkt und das mögliche Ergebnis von Rechtsstreitigkeiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die das Unternehmen beeinflussen und dazu führen können, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden, gibt es möglicherweise andere Faktoren, die dazu führen können, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den Erwartungen in solchen Aussagen abweichen können. Dementsprechend sollten Sie sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Alle Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!