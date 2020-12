Gary Wagner - Wie geht es weiter für Gold und Silber?

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Gary Wagner von The Gold Forecast über die künftige Entwicklung von Gold und Silber.Der Chartexperte glaubt, dass die Verabschiedung eines neuen Fiskalprogramms in den USA die Entwicklung der Goldpreise stark beeinflussen wird. Sollte ein weiteres Stimuluspaket beschlossen werden, könnte der Goldpreis seiner Meinung nach durchaus wieder über 2.000 USD steigen.Weiterhin geht Wagner davon aus, dass Silber im Jahr 2021 eine sehr gute Performance zeigen könnte und eventuell sogar die 50-Dollar-Marke in Angriff nehmen. Es komme industriell immer stärker zum Einsatz und sei zudem - wie Gold - ein sicherer Hafen.Wagner rät nach wie vor allen Investoren dazu, 5-10% des Portfolios in Gold und Silber anzulegen.© Redaktion GoldSeiten.de