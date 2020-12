ING Research: Zyklischer Bullenmarkt von Gold noch nicht beendet

Laut Wenyu Yao von ING Research sollte der Goldpreis auch weiterhin Luft nach oben haben. In ihrer gestern veröffentlichten Einschätzung erklärt die Rohstoffstrategin, dass die Fortschritte bei der Covid-Impfstoffentwicklung Gold zwar vorübergehend eingebremst hätten, der Preis aber im kommenden Jahr weiter zulegen dürfte.Als Gründe für mittelfristig höhere Preise nennt die Expertin steigende Inflationserwartungen, niedrigere Realrenditen, einen schwächeren Dollar und eine wahrscheinliche Erholung der physischen Nachfrage in einigen Schwellenländern.Die kurzfristige Entwicklung werde laut Yao indes zu einem Großteil vom Zeitplan und Umfang eines neuen US-Konjunkturpakets sowie der Einführung von Impfstoffen abhängen. Die neuerlichen Lockdowns in einigen Ländern dürften sich zudem, selbst bei einem baldigen Impfbeginn, negativ auf die deren Wirtschaften auswirken.INGs Preisprognosen für Gold lauten:• Q1-21: 1.915 USD• Q2-21: 1.930 USD• Q3-21: 2.000 USD• Q4-21: 2.020 USD• 2021: 1.965 USD© Redaktion GoldSeiten.de