Silber in US-Dollar, Monatschart vom 3. Dezember 2020

Silber in US-Dollar, Tageschart vom 4. Dezember

2020 war ein herausforderndes Jahr. Wir sehnen uns nach etwas Frieden und Trost. Weihnachten steht vor der Tür, aber auch das kann eine Herausforderung sein. Ausflüge in das Einkaufszentrum sind nicht ohne Risiko, und für viele hatte dieses Jahr auch gewaltige wirtschaftlichen Herausforderungen. Warum nicht in Zeiten wie diesen den Reichtum bewahren und statt Kleidung, die aus der Mode kommt, Spielzeug, dem man entwächst, und Gadgets, die veralten, Silbermünzen verschenken? Ein silberner Lichtblick in schwierigen Zeiten.Wir sprachen das ganze Jahr über von einer physischen Silberkäufen und haben uns günstige Einstiegspunkte eingefangen, die in Echtzeit in unserem kostenlosen Telegrammkanal geteilt wurden.Vor zwei Wochen prognostizierten wir einen vorübergehenden Rückgang im Edelmetallsektor, der sich manifestiert hat. Unserer Meinung nach ist dies möglicherweise der letzte billige Einstiegspunkt für den physische Kauf des wertvollen Gutes, das Ihrer Familie mehr als nur eine vorübergehende Freude bereiten könnte. Ein Geschenk, an das man sich erinnern wird, dass Sie die Weitsicht für einen notwendigen Übergang von einer instabilen Fiat-Währung zu einem vermögenserhaltenden Geschenk hatten, das noch jahrelang an Wertzuwachs schenkt.Das oben Gesagte mag wie ein billiger Werbespot klingen, aber wir sind keine Verkäufer, wir profitieren nicht von Ihrer Entscheidung, Silber zu kaufen, wir glauben wirklich an den Wert von Silber und geben dieses Geschenk in diesem Jahr unseren eigenen Familien.Was macht uns auf lange Sicht so optimistisch? Wenn Sie die obige Monatsgrafik betrachten, finden Sie ein saisonales Muster über die letzten acht Jahre, das auch in unserem untypischen Jahr 2020 stabil geblieben ist. Die Preise sanken jedes Jahr im November wie ein Uhrwerk (und in den vorhergehenden Monaten).Noch wichtiger sind die Zahlen von diesen Tiefstständen im November bis zu den Höchstständen im Februar (gelb markiert). Dies ermöglicht den langfristigen Marktteilnehmern einen Einstiegsvorteil, um das Risiko zu reduzieren. In Verbindung mit unserer Quad-Ausstiegsstrategie ist dies eine Möglichkeit, "einzusteigen" und Risiken zu eliminieren, indem man in diesem "summierten Vorteilen" Dreimonatszeitraum Teilgewinne mitnimmt.Bei einer Durchschnittsberechnung der bisherigen Fortschritte erhalten wir einen Prozentsatz von +13,81%. Projiziert man dies auf den diesjährigen November, so ergibt sich ein Ziel von 24,91 USD als anfängliche Schubwahrscheinlichkeit für einen längerfristigen Handel. Lassen Sie uns noch die wichtige Tatsache hinzufügen, dass alle früheren Prozentsätze berechnet wurden als Silber in einer Seitwärtsspanne handelte. Daher kann die diesjährige Prognose viel höher ausfallen, da sich Silber jetzt in einem Aufwärtstrend befindet.