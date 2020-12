Indiens Zentralbank steigert Goldkäufe

Die Reserve Bank of India (RBI) kaufte in der ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres dreimal so viel Gold wie im Vorjahreszeitraum. Dies berichtet The Hindu Business Line unter Berufung auf einen Bericht der Notenbank.Indiens Zentralbank stockte seine Reserven demnach im ersten Halbjahr (April–September 2020) um 15,24 Tonnen des gelben Metalls auf. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres hatte sie 5,61 Tonnen Gold gekauft.Von Oktober 2019 bis März 2020 hatte die Zentralbank ganze 34,84 Tonnen Gold erworben. Im Vorjahreszeitraum waren es 26,12 Tonnen.© Redaktion GoldSeiten.de