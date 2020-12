Jim Rogers rechnet derzeit nicht mit Crash der Aktienmärkte

David Lin sprach für Kitco News jüngst mit Jim Rogers über die aktuelle Situation am Aktienmarkt und mögliche Investmentchancen.Der berühmte Investor und Chairman von Rogers Holdings erklärt in dem Gespräch, dass die Aktienmärkte weder in den USA noch in anderen Teilen der Welt momentan eine Blase seien. Zwar hätten einige Teile des US-Aktienmarktes, aber auch Aktien in anderen Ländern, begonnen, eine Blase zu bilden, andere Teile des Marktes seien jedoch weit davon entfernt. Aus diesem Grund geht Rogers davon aus, dass die aktuelle Aktienrallye noch weiter anhalten wird. Anders sehe es am Anleihemarkt aus. Dieser befinde sich weltweit in einer Blase.Der erfolgreiche Investor erklärt, dass es bei Anlagen extrem wichtig sei, sich auf Bereiche zu beschränken, in denen man sich auskenne. Nur auf diese Weise könne man auf bestimmte Entwicklungen adäquat reagieren. Zudem sei es ratsam in ungeliebte und unbekannte Aktien zu investieren. Er nennt hier als Beispiel Aktien chinesischer Weinunternehmen. Diese hätten unter den Lockdowns gelitten, mit der aktuelle Öffnung im Reich der Mitte sollte hier aber wieder mehr Nachfrage entstehen. Natürlich sollte man auch das Produkt und das Management der einzelnen Firmen berücksichtigen.Als besonders günstig erachtet Rogers momentan Rohstoffe. Zudem geht er davon aus, dass die Goldpreise in den nächsten Jahren weiter steigen werden.© Redaktion GoldSeiten.de