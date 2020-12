JPMorgan: Gold könnte durch Kryptos unter Druck geraten

Die Kryptowährungen erhalten immer mehr Mainstream-Anerkennung und laut JPMorgan Chase & Co. könnte Gold der Leidtragende sein. Dies berichtet Bloomberg unter Berufung auf die Strategen der Bank.So sei seit Oktober Geld in Bitcoin-Fonds und aus Gold geflossen, ein Trend, der sich langfristig fortsetzen dürfte, wenn sich mehr institutionelle Anleger in Kryptowährungen positionieren. Sollten Anleger in den kommenden Jahren auch nur einen kleinen Teil ihrer Allokationen von Gold weg und in den Kryptobereich verlagern, könnte dieser Trend an den Edelmetallmärkten spürbar werden.JPMorgans Berechnungen zufolge macht Bitcoin nur 0,18% der Assets von Family Offices aus, verglichen mit 3,3% für Gold-ETFs. Eine kleine Verlagerung weg von Gold und hin zu Bitcoin würde den Transfer von Milliarden bedeuten."Sollte sich diese mittel- bis längerfristige Prognose als richtig erweisen, würde der Goldpreis in den kommenden Jahren unter einem strukturellen Gegenwind leiden", so die Strategen von JPMorgan.Kurzfristig sei es jedoch durchaus möglich, dass die Bitcoin-Preise über das Ziel hinausgeschossen sind und Gold sich erholen wird, erklärt die Bank.© Redaktion GoldSeiten.de