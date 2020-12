Angelo: Investmentnachfrage nach Silber übertrifft erstmals industrielle Nachfrage

Wie Steve St. Angelo in dieser Woche auf seiner Webseite berichtet, wird die Silberinvestmentnachfrage die industrielle Nachfrage in diesem Jahr zum ersten Mal deutlich übertreffen.Viele Analysten gehen davon aus, dass die industrielle Nachfrage nach Silber in den kommenden Jahren zulegen wird, da beispielsweise mehr Metall für neue Solaranlagen benötigt werde. Laut St. Angelo wird die Nachfrage für Silber zur Verwendung in der Produktion von Solarzellen jedoch in den nächsten Jahren sinken. Vielmehr werde die Investmentnachfrage noch eine größere Bedeutung erlangen.So habe der im letzten Monat veröffentlichte 2021 Silver Interim Report des Silver Institute prognostiziert, dass es im Jahr 2020 zu einem Rückgang der Nachfrage der Industrie und Fotografie auf 495 Millionen Unzen kommen wird; verglichen mit 544 Mio. oz im vergangenen Jahr. Die Gesamtnachfrage nach physischem Silber und ETF-Investments werde jedoch rund 587 Mio. Unzen erreichen – damit das höchste Niveau aller Zeiten – und zum ersten Mal die industrielle Nachfrage übertreffen.Der 10-jährige Durchschnitt der jährlichen industriellen Silbernachfrage liegt bei 529 Mio. Unzen, beim Silberinvestment sind es 261 Mio. Unzen. Damit war die Nachfrage der Industrie (inkl. Fotografie) in den letzten zehn Jahres doppelt so hoch wie die Nachfrage nach Silberinvestments. In diesem Jahr hingegen liegen die Silberinvestments fast 100 Mio. Unzen über der industriellen Nachfrage.Laut St. Angelo dürfte sich eine Fortsetzung dieses Trends stark auf den Silberpreis auswirken: "Wir könnten gewaltige Bewegungen beim Silberpreis sehen, denn ich glaube, dass es für die Silber-ETFs und die Händler nicht einfach sein wird, an weitere 600 Mio. oz zu kommen."© Redaktion GoldSeiten.de