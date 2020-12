Wells Fargo  Goldpreis kann auf 2.200 $ steigen, da die liquiditätstrunkenen Märkte 2021 nicht nüchtern werden

Die Finanzmärkte sind trunken von Liquidität und Investoren sollten nicht erwarten, dass 2021 das Jahr der Ausnüchterung sein wird, dies erklärten laut Kitco News jüngst die Analysten von Wells Fargo. In diesem Umfeld werden Edelmetalle weiterhin gut abschneiden, glaubt die Bank.In ihrem Ausblick für 2021 rechnen die Analysten angesichts der Covid-Impfungen einerseits mit mehr Risikobereitschaft der Anleger und einer wirtschaftlichen Erholung, sehen aber andererseits diverse Faktoren, die für einen robusten Goldpreis sprechen.Die Bank geht davon aus, dass die Weltwirtschaft im nächsten Jahr um 5,2% wachsen wird, wobei der Großteil des Wachstums in der zweiten Jahreshälfte stattfinden werde. Trotz des Wachstums dürfte der Goldpreis zum Ende des kommenden Jahres auf 2.100/2.200 USD steigen.Laut John LaForge, Leiter der Real Asset Strategy, erwarte man trotz des robusten Wirtschaftswachstums, dass niedrige Zinsen und eine lockere Geldpolitik Gold, Silber und Platin weiter unterstützen werden. "Es wird immer noch eine Menge Geld gedruckt und das ist gut für Gold und Silber."Doch nicht nur die Politik der Zentralbanken sollte die Edelmetalle stützen. LaForge glaubt außerdem, dass 2020 ein neuer Rohstoff-Bullen-Superzyklus begonnen habe und Gold von dieser Nachfragewelle profitieren dürfte.Insgesamt bleibe der Ausblick für Gold also bullisch, doch ohne Risiko werde das kommende Jahr nicht sein. Der bedeutendste Gegenwind für Gold und Silber könnten 2021 demnach steigende Zinssätze sein. Die Bank sehe den Inflationsdruck weiterhin unter 2%, so dass jeder Anstieg der nominalen Renditen zu höheren realen Renditen führen könnte, was sich negativ auf Gold auswirken würde.© Redaktion GoldSeiten.de