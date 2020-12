Steve St. Angelo: Schockierender Anstieg der US-Geldmenge in den letzten zwei Wochen

Steve St. Angelo veröffentlichte auf seiner Website gestern einen Chart, der die jüngste wahnsinnige Steigerung der Geldmenge M1 in den USA darstellt.In dem Artikel heißt es: "Die FRED, St. Louis Federal Reserve, hat gerade ihre Zahlen zur M1-Geldmenge aktualisiert. Diese zeigen einen weiteren Anstieg um 312 Milliarden $, zusätzlich zu den 498 Milliarden $, die in der Woche zuvor hinzugefügt wurden. Der Gesamtanstieg der M1-Geldmenge in den USA vom 16. November bis zum 30. November beträgt demnach schockierende 809 Milliarden $. Verglichen mit einem Anstieg um 388 Mrd. $ vom 16. März bis zum 30. März, als die Pandemie-Lockdowns begannen."Der Analyst stellt sich die Frage, weshalb die Geldmenge in den letzten Wochen derart stark ausgeweitet wurde. Die einigermaßen nachvollziehbare Erhöhung in den sechs Wochen von 16. März bis 27. April erreichte 773 Mrd. $, erklärt St. Angelo, doch warum nun 810 Mrd. $ in nur zwei Wochen?© Redaktion GoldSeiten.de