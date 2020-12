Silber in US-Dollar, Wochenchart vom 10. Dezember 2020

Silber in US-Dollar, Tageschart vom 11. Dezember 2020

Als erfahrene Trader wollen Sie selten eine extreme Position einnehmen. Voreingenommen zu sein, ist für eine objektive Chartanalyse nicht hilfreich. Viele trauen sich das trotzdem zu, da sich niemand daran erinnert, dass man vor 15 Jahren einen schlechten Call gemacht hat, aber wenn man Recht hatte, kann man zitieren: "Ich habe es Ihnen ja gesagt". Die andere Seite der Medaille ist, dass der Trend früh erkannt werden muss und dann genau richtig gespielt werden muss, da es keinen größeren Vorteil gibt als das Momentum eines Trends. Der Silber Permabulle.Wir sind nicht auf Ruhm und Ehre aus. Midas Touch liefert so genau wie möglich Daten, die eine gute Vermögenserhaltung und Vermögensbildung unterstützen. Wir haben in den letzten zwei Jahren viele Prinzipien und Daten über Silber bereitgestellt, um einen möglichen Bullenlauf in Silber zu beleuchten. Es war goldrichtig, im März zum Einstieg zu raten, als Silber noch bei 12,00 USD notierte. Wir haben den Lesern auch eine ganze Reihe weiterer risikoarmer Einstiege angeboten. Diese zum Aufbau einer langfristigen Position mit Restlaufzeiten (siehe unsere Quad Ausstiegsstrategie) zum langfristigen Halten.Nachdem wir nun die erste Etappe mit erheblichen Gewinnmitnahmen erfolgreich abgeschlossen haben, sehen wir eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung in eine mögliche zweite Etappe. Nach einer Seitwärtszone ab September dieses Jahres sehen wir eine Fortsetzung von den Tiefs dieses Seitwärtskanals durch seine Range. Danach eine mögliche Einleitung durch einen Ausbruch aus dessen oberen Begrenzungen in eine zweite Etappe.Unsere Prognosen sind extrem konservativ, da die zweiten Etappen typischerweise die längsten sind und somit eine Verdoppelung des Preises von hier aus mehr als wahrscheinlich ist.