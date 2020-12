Defla vs. Hoffnung - EZB spät, aber doch, US- Kongress liefert nicht, FED auch noch nicht

unterbewerteten Aktien wie IBM, in etwa zu 1,5 Mal im Verhältnis zu ihrem Jahresumsatz bewertet;



vollkommen gebubbelten Aktien wie Snowflake (SNOW) in etwa zu 224 Mal im Verhältnis zu ihrem Jahresumsatz bewertet;



überteuerte Aktien mit realen Werten wie Tesla;



korrekt bewerteter Aktienmehrheit.

Wir haben einen messbaren Money Flow Richtung Ermerging Markets. Wir haben keineswegs überbewertete Aktienmärkte mit sektoral:Das führt zu immer mehr Blasenplatzern aber nicht des Marktes, sondern von Teilen der Party, sozusagen in einer Kindergeburtstsagsbox von 14 im Indoor-Vergnügungscenter. Dieses Phänomen schiebt auch große Indizes wie den SPX 500 um 2-4% ab und an hin und her:All-Time-High 3715 Punkte am 08.12.20, seither ein 2-4% Gewackel. Davor auch schon. Geschlossen oder geöffnet, Sie verwenden aber digitale Infrastruktur von Google, Apple, Microsoft und vielen anderen mehr und den Strom dazu von der RWE oder wo immer Sie halt wohnen und da bubbelt gar nichts. Gefahrenindizes wie der Volatilitätsindex der CBOE, die "VIX", mit denen man auch bremsen kann, zeigen für asymetrische Werte recht untypisch daher auch schon keine Trendbilder mehr:Trotz All-Time-High nämlich mitnichten im Bodenbereich 12- 15, sonder sportlich über 21 und dann im kürzeren Bild trotz Korrektur des SPX 500 kaum 26 erreicht und mit Vorindikation, dass das wenn direkt jetzt nicht mehr steigt, sondern eher sinkt (der SPX 500 also steigt, noch kerrekter: weniger abgesichert wird)Das liegt eben an den erwähnten Blasenplatzern nicht des Marktes, sondern von Teilen der Party, sozusagen in einer Kindergeburtstsagsbox von 14 im Indoor-Vergnügungscenter. Profis wissen das und soferne sie (wir nicht) in diesem Subsektor investiert sind, sichern sie sich ab wie Buffet und das lässt die VIX nicht zurück auf 12 derzeit.Der Gesamtmarkt hängt eher von der Geldmenge ab:Die EZB erhöhte sehr spät, aber nun doch ihr Emergency Purchase Programm um 500 Milliarden EUR auf 1,85 Billionen. Ob das reicht, ist fraglich, denn die Stilllegungen killen den privatbanklichen Kreditmultiplikator UND es fließt Geld nach Asien, wo alles weniger pauschalistisch zugesperrt und insgesamt produktiver zu sein scheint, zumindest Geschäftsreisen und Geschäftstreffen nicht nur als Paketzustellung interpretiert werden und nicht stillgelegt, man kann daher Verkaufen, Forschen, Entwickeln ...Noch immer kein Stimuluspaket des US-Kongresses, weiter Streiterei, während die Stilllegungsschäden weiter wachsen. Demzufolge halbierte sich die US-Produktionspreiskostensteigerung von 0,2% auf 0,1% und blieb klar unter den Erwartungen. Positives Verbrauchervertrauen. Schon letzte Woche kamen die US-November Nonfarm Payrolls mit 245K vs. 650K herein, eine massive Verschlechterung.