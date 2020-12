Gold Chartanalyse: Erholung abgebrochen

Goldpreis Chartanalyse: Abwärtstrend wieder unter dem Septembertief (Chart: TradingView

Der abgebildete Tageschart zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit Juni 2020 bei einem letzten Kurs von 1.843 $. Jeder Kursstab stellt die Kursbewegung für einen Tag dar.Der Goldpreis hat die Aufwärtsbewegung aus Juli/August, die an das Allzeithoch von 2.089,2 $ geführt hat, nicht wieder aufnehmen können. Was im Verlauf des zweiten Halbjahres nach einer regulären Korrektur ausgesehen hat, wurde jüngst mit einer Rückkehr unter das Ausbruchslevel als kurzfristiger Abwärtstrend bestätigt.Im Verlauf der Vorwoche hat der Goldpreis bei 1.767,2 $ ein neues lokales Tief erreicht. Von dort aus konnte sich eine Erholung bis an den SMA20 bilden.Die nun beendete Woche stand im Zeichen einer Zwischenerholung bis an den SMA50. Dort wurde der Kurs jedoch zurückgewiesen. Die Unterstützung am Septembertief konnte nicht verteidigt werden.Der SMA20 läuft unter dem SMA50. Beide Durchschnitte zeigen einen sinkenden Verlauf. Die nahen Unterstützungsmarken wurden herausgenommen. Eine Fortsetzung des Abwärtstrends unterhalb der rot gestrichelten Linie hat aktuell mit 70% die höchste Wahrscheinlichkeit.Dieser könnte sich nach dem nun erfolgten Pullback an den SMA50 fortsetzen (roter Pfeil). Mit Unterschreiten des letzten lokalen Tiefs würde der Weg weiter in die nächste Unterstützungszone (grau dargestellter Bereich) führen. Hier befindet sich eine Reihe von Tiefpunkten aus der Seitwärtsphase des ersten Halbjahres. Ebenfalls liegt dort das Hoch aus dem März mit 1.704,3 $ als mögliches Ziel der Abwärtsbewegung.Eine Rückkehr über das September-Tief und an den SMA50 würde das Chartbild zumindest auf neutral drehen. Dann wäre vorerst eine trendlose Seitwärtsphase gegeben (grauer Pfeil).© Christian Möhrer:: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)