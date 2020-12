Thomas Kaplans bullische Einschätzung zu Gold

Im zweiten Teil seines Interviews mit Thomas Kaplan, dem CEO der Electrum Group, befragte Neils Christensen den Unternehmer näher zu seiner Einschätzung zu Gold.Der erfolgreiche Geschäftsmann erklärt, dass sich das gelbe Metall in der dritten Welle eines säkularen Bullenmarktes befinde, der es "weit über neue Höchststände hinaus" führen dürfte.Seiner Meinung nach hat der Bullenmarkt für Gold lange vor der Corona-Pandemie begonnen: "Das Einzige, wozu die Pandemie geführt hat, ist, dass die Menschen jetzt die Frage des Geldes verstehen, die Frage, was Geld ist, wenn es offensichtlich nach Belieben gedruckt werden kann." Weiter erklärt er: "Die Entwertung der Währungen ist offensichtlich sehr, sehr bullisch für Gold."Das gelbe Metall werde aber nicht nur durch solide Fundamentaldaten als monetäres Metall gestützt, auch die Angebots- und Nachfragesituation spreche für Preisanstiege. So habe die Branche bereits jetzt zu kämpfen, die Unzen Gold zu ersetzen, die abgebaut wurden. "Wenn Barrick Recht hat und die Produktion über mehrere Jahre hinweg um etwa 5% pro Jahr zurückgeht, dann erreichen wir wirklich einen perfekten Sturm", so Kaplan.© Redaktion GoldSeiten.de