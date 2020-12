Peter Hugs Goldpreisziel für Weihnachten: "konstruktiv", aber achten Sie auf diese Risiken

Im Interview mit David Lin erklärte Peter Hug, Global Trading Director bei Kitco News, am Freitag, dass Gold das Unterstützungsniveau im unteren 1.800-$-Bereich hinter sich gelassen habe und bis zum Jahresende weiter steigen könnte.Der Tradingexperte gehe davon aus, dass Gold in dieser Woche 1.850 USD überwinden und bis Weihnachten 1.920 USD erreichen könnte. Auch wenn der fiskalische Stimulus in den USA erst im neuen Jahr komme, bleibe die Geldpolitik für Gold konstruktiv, so Hug. "Der Stimulus ist offensichtlich sehr wichtig für die allgemeine Bevölkerung, aber aus der Makro-Perspektive betrachtet denke ich, dass die Zentralbanken, sowohl in Nordamerika als auch in Europa und auch in Japan, weiterhin extrem akkommodierend sein werden und alles tun werden, was sie tun müssen, um die Wirtschaft über Wasser zu halten, insofern ist dies positiv für Gold."Gewisse Risiken bestehen jedoch weiterhin und könnten Volatilität verursachen. Sollte es beispielsweise zu einem signifikanten Abschwung bei den Risikoanlagen kommen, wie im März dieses Jahres, könnten die kurzfristigen Aussichten für die Metalle negativ sein, da die Menschen ihren Cashbestand erhöhen.© Redaktion GoldSeiten.de