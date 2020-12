Kodiak Copper verstärkt sein Board mit dem Neuzugang Kevin Tomlinson

Vancouver, 14. Dezember 2020 - Kodiak Copper Corp. (das Unternehmen oder Kodiak) (TSX-V: KDK) freut sich, die Bestellung von Herr Kevin Tomlinson, HBSc., MSc., in das Board of Directors bekannt zu geben. Gary Schellenberg, der seit 2014 als Director im Board von Kodiak vertreten ist, wird seine Funktion zurücklegen.Claudia Tornquist, President und CEO von Kodiak, erklärt: Wir heißen Kevin im Board von Kodiak ganz herzlich willkommen. Es zeugt von der Qualität der chancenreichen Projekte im Portfolio von Kodiak, dass wir in der Lage sind, einen so hochrangigen internationalen Experten für unser Unternehmen gewinnen zu können. Kevins beeindruckende Erfolgsbilanz im Aufbau und in der Finanzierung von erfolgreichen Explorations- und Bergbaufirmen sowie seine umfangreichen Fachkenntnisse und Erfahrungen als Board-Mitglied sind ein großer Gewinn für unser Board und unsere Aktionäre.Ich möchte mich aufrichtig bei unserem scheidenden Board-Mitglied Gary Schellenberg für seine wertvollen Führungsqualitäten und seine Unterstützung von Kodiak bedanken. Als Gründungsdirektor war Gary von Anbeginn involviert und maßgeblich am Aufbau des Unternehmens zu seiner heutigen Größe beteiligt. Es hat mich außerordentlich gefreut, mit Gary zusammenzuarbeiten, und ich wünsche ihm bei seinen zukünftigen Unternehmungen alles Gute.Herr Tomlinson ist seit mehr als 35 Jahren als Strukturgeologe und Investmentbanker tätig und konnte in dieser Zeit umfangreiche Erfahrungen in der Exploration, Erschließung und Finanzierung von internationalen Bergbauprojekten in Nordamerika, Australien, Asien und Europa sammeln. In den vergangenen 20 Jahren war Herr Tomlinson Investmentbanker mit Spezialisierung auf Rohstoffe, Berater für Fusionen und Übernahmen sowie Direktor in einigen sehr erfolgreichen internationalen Junior-Explorations- und Erschließungsunternehmen wie Centamin, Orbis Gold und Medusa Mining. Als Geschäftsführer für Investmentbanking bei der in London ansässigen Firma Westwind Partners/Stifel Nicolaus war er in leitender Funktion an vielen bedeutenden Börsengängen sowie Kapitalmarkttransaktionen, Fusionen und Übernahmen beteiligt.Herr Tomlinson ist aktuell Chairman von Cardinal Resources (ASX/TSX:CDV), einem Golderschließungsunternehmen in Ghana, das eine Reserve von 5 Millionen Unzen besitzt. Derzeit leitet er die jüngste M&A-Transaktion des Unternehmens. Daneben ist er auch Chairman bei der Firma Bellevue Gold (ASX:BGL). Er schloss im Jahr 1983 sein Bachelorstudium in Geologie und Energiewissenschaften (BSc. Honours) an der Lakehead University ab und absolvierte anschließend ein Masterstudium (MSc.) in Geologie an der University of Melbourne sowie ein postgraduales Studium in Finanzwesen am Securities Institute of Australia.Nähere Informationen erhalten Sie über Herrn Knox Henderson, Investor Relations, Tel. +1 604 551 2360 oder khenderson@kodiakcoppercorp.com .Für das Board of Directors: Kodiak Copper Corp. Claudia TornquistPresident & CEOKodiak ist auf seine Kupfer-Porphyr-Projekte in Kanada und den USA fokussiert, an denen das Unternehmen sämtliche Eigentumsanteile hält. Das fortgeschrittenste Projekt des Unternehmens ist das Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im ertragreichen Quesnel Trough im südlichen Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia, wo das Unternehmen 2020 hochgradige Mineralisierung innerhalb einer breiten mineralisierten Ummantelung entdeckt hat. Kodiak ist außerdem im Besitz des Kupfer-Molybdän-Silber-Porphyr-Projekts Mohave in Arizona (USA) unweit der erstklassigen Mine Bagdad. Beide Porphyrprojekte von Kodiak wurden in der Vergangenheit bebohrt und weisen bekannte Mineralentdeckungen mit dem Potenzial für große Lagerstätten auf.Das Unternehmen ist auch im Besitz des fortgeschrittenen Diamantprojektes Kahuna in Nunavut, Kanada. Kahuna beherbergt eine hochgradige Diamantressource der abgeleiteten Kategorie, die sich in geringer Tiefe befindet, sowie zahlreiche Ziele mit Kimberlitschloten.Als Gründer und Chairman von Kodiak zeichnet Chris Taylor verantwortlich, der für seine erfolgreichen Goldentdeckungen bei Great Bear Resources bekannt ist. Kodiak ist überdies Teil der Discovery Group, die von John Robins, einem der erfolgreichsten Bergbauunternehmer in Kanada, geleitet wird.Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Zukunftsgerichtete Aussagen (Safe Harbor-Erklärung): Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Mit der Verwendung von Begriffen wie prognostizieren, planen, fortsetzen, erwarten, schätzen, Ziel, können, werden, prognostizieren, sollten, vorhersagen, Potenzial und ähnlichen Ausdrücken soll auf zukunftsgerichtete Aussagen hingewiesen werden. Insbesondere sind in dieser Pressemeldung zukunftsgerichtete Aussagen zu den Explorationsplänen des Unternehmens enthalten.. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, basieren sie für gewöhnlich auf Annahmen und bergen sowohl Risiken als auch Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund einer Reihe von Annahmen, Faktoren und Risiken erheblich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Zu diesen Annahmen und Risiken zählen unter anderem auch Annahmen und Risiken in Verbindung mit der Lage an den Aktienmärkten sowie Annahmen und Risiken im Hinblick auf den Erhalt der Genehmigungen seitens der Behörden und Aktionäre.Die Unternehmensführung hat die oben zusammengefassten Risiken und Annahmen in Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung angeführt, um den Lesern einen umfassenderen Einblick in die zukünftige Betriebstätigkeit des Unternehmens zu bieten. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens könnten erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Es kann daher nicht garantiert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen angekündigten Ereignisse tatsächlich eintreten bzw. kann bei deren Eintreten nicht auf irgendwelche Vorteile für das Unternehmen geschlossen werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und das Unternehmen hat, sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert, keine Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung jeglicher zukunftsgerichteter Aussagen, sei es aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen bzw. Ergebnissen oder anderen Faktoren.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! 