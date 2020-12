Sambia: Zentralbank schließt Deal für Goldkäufe ab

Der afrikanische Staat Sambia hat am Freitag ein Goldabnahmeabkommen unterzeichnet, um seine auf ein Rekordtief gefallenen Devisenreserven aufzustocken, dies berichtet Mining.com Den Angaben zufolge handelt es sich um einen Deal mit dem kanadaischen Bergbauunternehmen First Quantum Minerals. Gemäß Vereinbarung wird das Land sämtliches Gold erwerben, das als Nebenprodukt bei der Kansanshi-Kupfermine produziert wird. Im Jahr 2020 rechne man bei der Mine mit einem Goldausstoß von 120.000-130.000 Unzen.Die Bank unterzeichnete weiterhin eine Vereinbarung mit der nationalen Bergbau-Investmentgesellschaft Zambia Gold, die Gold von Kleinproduzenten kauft und eine kleine Mine besitzt."In Zeiten von Marktstress, wenn Vermögenswerte an Wert verlieren würden, würde Gold an Wert gewinnen und so das gesamte Portfolio vor großen Verlusten schützen", erklärte der Gouverneur der Bank of Zambia, Christopher Mvunga, bei der Unterzeichnung.© Redaktion GoldSeiten.de