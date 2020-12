Rick Rule: Vermeiden Sie diese Investmentfehler!

David Lin von Kitco News sprach jüngst mit Rick Rule, dem Präsidenten von Sprott U.S., über dessen aktuelle Einschätzung zu Gold.Der Edelmetallexperte erklärt im ersten Teil des Interviews, dass viele Goldinvestoren dazu neigen, Fehler zum Nachteil ihrer Portfolios zu machen. Dazu gehöre eine übermäßige Diversifizierung, die Auswahl von Unternehmen, die sich nicht an ein Investmentziel halten, und Unternehmen, die nicht über Managementteams mit bewährter Erfolgsbilanz verfügen.Laut Rule sind von den fast 2.000 Junior-Bergbauunternehmen, die gehandelt werden, nur etwa 10% eine Investition wert sind. Der Schlüssel liege in der Auswahl von Unternehmen mit erfolgreichen Managementteams. "Das Wichtigste, was Sie als Spekulant tun können, wenn Sie eine Aktie betrachten, die Sie nicht besitzen, ist, den wirklich offensichtlichen Grund zu finden, sie nicht zu besitzen, damit Sie keine Zeit mit ihr verschwenden müssen", so Rule.In Bezug auf die übermäßige Streuung auf viele Aktien erklärt er, dass Investoren keine Angst haben sollten, Chancen zu verpassen; vielmehr sollten sie Angst davor haben, Risiken einzugehen, insbesondere wenn es sich um ein großes Risiko für einen verhältnismäßig unbedeutenden potenziellen Gewinn handle.© Redaktion GoldSeiten.de